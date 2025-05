CAMION

Nel 2026, i Paesi Bassi introdurranno un nuovo sistema di pedaggio chilometrico in autostrada per i veicoli camion con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Questo sistema sostituirà il sistema Eurovignette attualmente in vigore. Il pedaggio si applicherà sulle autostrade e sulle strade regionali. La tariffa sarà determinata in base alla classe di emissione del veicolo.

Il governo olandese ha avviato ufficialmente l’iter che porterà alla riforma del pedaggio in autostrada per il settore dell’autotrasporto. A partire dalla metà del 2026, tutti i camion circolanti nei Paesi Bassi saranno soggetti a un pedaggio in autostrada calcolato in base ai chilometri effettivamente percorsi.

Il primo portale di controllo per i camion è già stato installato sull’autostrada A12, nei pressi di Bodegraven, per avviare la fase di test del nuovo sistema, che andrà a sostituire dal 2026 l’attuale regime dell’Eurovignette.

Pedaggio camion in autostrada come funziona il nuovo sistema?

Il pedaggio in autostrada per i camion sarà applicato non solo sulla rete autostradale, ma anche su alcune strade statali e municipali. Il calcolo sarà effettuato tramite un dispositivo di bordo obbligatorio installato sui camion, in grado di registrare la distanza percorsa tramite navigazione satellitare.

I dati saranno letti e verificati da un sistema nazionale di controllo composto da 61 portali, in grado di rilevare la targa del camion e confermare il corretto funzionamento del sistema di pagamento.

Obiettivo del nuovo sistema

Il nuovo sistema di pedaggio per i camion in autostrada incentiva l’uso di veicoli ecologici e garantisce un finanziamento per la manutenzione delle infrastrutture.

Veicoli interessati

Il nuovo sistema di pedaggio per i camion in autostrada si applicherà a tutti i veicoli industriali con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, inclusi i camion, i mezzi pesanti e i bus turistici.

Applicazione sistema di pedaggio per i camion in autostrada

Il nuovo sistema di pedaggio per i camion in autostrada sarà applicato sia sulle autostrade che sulle strade regionali di rilevanza nazionale, come le strade statali.

Calcolo pedaggio per i camion in autostrada Paesi Bassi

La tariffa pedaggio per i camion in autostrada nei Paesi Bassi sarà calcolata in base ai chilometri percorsi e alla classe di emissione del veicolo, secondo un criterio che premia i veicoli più ecologici e penalizza quelli più inquinanti.

Sistema di riscossione

Il sistema di riscossione del pedaggio sarà di tipo telematico, con pagamento automatico e gestione efficiente delle tariffe.

Stop Eurovignette dal 2026: meno tasse di circolazione e controlli digitali

Con il nuovo pedaggio in autostrada, i camionisti e le imprese di autotrasporto non dovranno più acquistare l’Eurovignette dal 2026. In compenso, è prevista una riduzione della tassa di circolazione per i camion, con l’obiettivo di bilanciare l’impatto economico.

Tuttavia, il nuovo sistema comporterà un rafforzamento dei controlli automatizzati per i camion: l’obbligo di disporre di dispositivi conformi, la tracciabilità dei chilometri e le verifiche incrociate renderanno più stringente la regolazione dell’autotrasporto.

Sostenibilità dell’autotrasporto

Il gettito generato dal pedaggio per i camion in autostrada sarà destinato a misure di sostenibilità per il settore dell’autotrasporto, contribuendo alla transizione verso una logistica a basse emissioni. La riforma si inserisce nella strategia nazionale per la decarbonizzazione del trasporto su gomma.

Impatti per il settore dell’autotrasporto: adeguamenti obbligatori

Il nuovo pedaggio per i camion in autostrada implicherà adeguamenti operativi e tecnologici per tutte le imprese di autotrasporto che transitano nei Paesi Bassi. Sarà necessario dotare ogni camion di un dispositivo conforme e aggiornare i sistemi gestionali per assicurare la correttezza dei dati trasmessi.

Le aziende dovranno inoltre ripensare la pianificazione economica e logistica alla luce dei nuovi costi, che saranno direttamente proporzionali ai chilometri percorsi. Il passaggio dall’Eurovignette a un sistema digitalizzato rappresenta una svolta strutturale per l’intero comparto.

