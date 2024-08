AUTO

Pagani Utopia Roadster è più che una semplice supercar, perché rappresenta il sogno proibito di molti collezionisti di fama internazionale.

Una scoperta sensuale, potentissima ed esclusiva. Ancora una volta nel cuore di Modena nasce una hypercar come nessun’altra. Pagani Utopia Roadster debutterà questo mese in occasione della Monterey Car Week 2024.

Ha lo stesso peso della sorella coupé, eppure, nonostante sia stata privata del tetto e irrigidita per non comprometterne la sicurezza, i tecnici Pagani hanno realizzato qualcosa che ha dell’incredibile.

Il peso di soli 1.280 kg è un biglietto da visita che poche altre hypercar con queste prestazioni e con un cuore a dodici cilindri, sono in grado di sfoggiare. L’ampio utilizzo di materiali compositi, dalla carrozzeria alla monoscocca, ha permesso non solo di non far lievitare l’ago della bilancia ma anche di ottenere una resistenza e rigidità torsionale senza far ricorso a vistose appendici aerodinamiche.

Attento e meticoloso è stato lo studio dei flussi d’aria. Nella galleria del vento i progettisti Pagani hanno lavorato a lungo per ottenere mantenere un’elevata stabilità anche oltre i 300 km/h.

Due le soluzioni previste per il tetto, un hard-top rigido e una copertura morbida, un soft-top da riporre in una valigia alle spalle dei sedili anteriori.

Pagani Utopia Roadster: motore V12 biturbo

Un dodici cilindri a V da 6 litri, capace di sprigionare una potenza massima di 864 cavalli (635 kW) per 1.100 Nm di coppia massima.

Il cambio manuale è un Xtrac a 7 rapporti. Presente un differenziale elettromeccanico.

Di chiara derivazione racing è il comparto sospensioni. Lo schema è tra i più raffinati in circolazione e prevede un doppio braccio oscillante indipendente, interamente realizzato in lega di alluminio forgiato. Gli ammortizzatori sono a controllo elettronico, le molle elicoidali.

A fermare la corsa della Pagani Utopia Roadster ci pensa un impianto frenante firmato Brembo, che si avvale di dischi anteriori in carbo-ceramica da 410mm con pinze a 6 pistoncini. Al posteriore le pinze sono a 4 pistoncini e mordono dischi da 390mm.

Utopia Roadster raggiunge una velocità massima di 350 km/h.

“L’Utopia Roadster sarà la prima automobile di sempre a migliorare i sistemi di sicurezza grazie all’innovativo Pirelli Cyber Tyre, sistema di sensoristica avanzata che consente agli pneumatici di dialogare con la vettura. Ogni Utopia Roadster è unica grazie alla vasta gamma di personalizzazioni disponibili, permettendo di creare un’auto che riflette la personalità di ciascun cliente. La vettura di presentazione, svelata in occasione della Monterey Car Week, sarà equipaggiata con l’allestimento opzionale Sport Pack”.

La Pagani Utopia Roadster sarà prodotta in sole 130 unità a un prezzo unitario di poco più di 3 milioni di euro.