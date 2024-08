AUTO

Lamborghini Temerario è la nuova super sportiva presentata dal Marchio del Toro in occasione della Monterey Car Week 2024.

Esce fuori produzione dopo decenni di gloria la Huracan, modello che ha segnato non solo la storia del Marchio, ma che ha anche rappresentato un prodotto di successo, in termini di vendite, per la Casa di Sant’Agata Bolognese. La Lamborghini Temerario fissa nuovi riferimenti nel segmento delle sportive ad altissime prestazioni.

La Huracan era stata presentata nel 2014, soggetta a un restyling a metà ciclo vita, è sempre stata veloce, incisiva e divertente, la Temerario promette di elevarne all’estremo le prestazioni.

Secondo modello del Toro a disporre dell’alimentazione ibrida plug-in è anche una delle pochissime sportive di serie a montare un motore in grado di raggiungere i 10.000 giri al minuto.

Velocissima ma anche e soprattutto innovativa, il telaio della Temerario è completamente nuovo e interamente in alluminio. L’introduzione del sistema Lamborghini Vision Unit la rende tra le supercar più avanzate di sempre.

Lamborghini Temerario, un motore V8 da oltre 900 cavalli

Quando si parla di Lamborghini si parla di prestazioni, così l’erede della Huracan non delude le aspettative e si affida a un potente V8 biturbo da 4 litri e a tre unità elettriche.

Il nuovo motore siglato L411, è sovralimentato e sprigiona una potenza massima di 800 cavalli tra i 9.000 e i 9.750 giri al minuto. La coppia è di 730 Nm tra i 4.000 e i 7.000 giri al minuto.

Il primo motore elettrico, il P1, è posizionato tra il motore e il cambio, altre due unità sono presenti sull’asse anteriore.

I turbocompressori lavorano a una pressione di sovralimentazione di 2,5 bar. La pressione delle turbine è controllata da una valvola wastegate e da un sensore di velocità delle giranti.

La potenza complessiva della Lamborghini Temerario è di 920 CV (676 kW).

Tre i motori elettrici a supporto, tutti da 110 kW di potenza massima.

Il motore elettrico P1 sprigiona una coppia di 300 Nm e assiste il V8 all’accensione ma riesce anche a compensare il ritardo di inserimento del turbo, per un’erogazione continua e linea.

Questa unità funge da motorino di avviamento e generatore trifase.

Il pacco batteria è da 3,8 kWh. Ha dimensioni compatte, lungo 1,55 metri, ha un’altezza di 301 mm e una larghezza di 240 mm. È in grado di sopportare ricariche fino a 7 kW.

Cambio doppia frizione a 8 rapporti

Altra peculiarità della Lamborghini Temerario è il suo cambio doppia frizione DCT a otto rapporti.

Ha dimensioni compatte ed è montato in posizione trasversale posteriore rispetto al motore V8.

Con 560 millimetri di lunghezza, 750 millimetri di larghezza e 580 millimetri di altezza è installato alle spalle dell’otto cilindri, soluzione che ha consentito di lasciare lo spazio del tunnel centrale per il posizionamento del pacco batteria.

L’ottava marcia, lunga, consente di ottimizzare i consumi di carburante quando si viaggia in autostrada a velocità di crociera.

Tecnologia, Human Machine Interface

Interni rivestiti con materiali di altissima qualità. Immancabile il classico Power Button, il pulsante di accensione incorniciato dalla levetta rossa stile jet.

Sulla Lamborghini Temerario, nuovo è anche il volante con inserti in carbonio. Sul lato sinistro sono presenti due rotori, il primo consente di selezionare la modalità di guida, il secondo, più in basso, attiva il sistema di sollevamento del musetto, qualora occorra superare un ostacolo come ad esempio un dosso.

I rotori di destra invece, agiscono sulle modalità di guida e consentono di attivare anche la nuova funzione drift mode.

Il copilota ha a disposizione un display da 9,1 pollici, schermo che consente di visualizzare diverse informazioni di guida o di accedere all’infotainment. La strumentazione del pilota si avvale invece, di un monitor da 12,3”.

Lamborghini Temerario, personalizzazione Ad Personam

Come da manuale, la Lamborghini Temerario può essere ampiamente personalizzata grazie al programma Ad Personam.

Per la prima volta su di una Lamborghini prodotta in serie, viene offerto il pacchetto Alleggerita.

Consente un risparmio di peso di 25 kg rispetto alla versione normale e comprende cerchi in carbonio e scarico in titanio, oltre a un pack aerodinamico più efficiente (+67% di carico).

La versione Alleggerita si caratterizza anche per la presenza dello splitter anteriore, pannelli sottoscocca, minigonne laterali e cofano posteriore in materiale composito.