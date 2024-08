AUTO

Skoda presenta due novità che vanno ad ampliare la sua gamma.

La Skoda Kodiaq giunge alla sua seconda generazione. È il SUV di punta del costruttore Boemo, modello oggi disponibile anche nella versione Sportline.

Un allestimento accattivante che si caratterizza per un look dinamico con finiture in nero lucido per:

calandra paraurti anteriore e posteriore

calotte specchi retrovisori esterni.

In nero anche il lettering del Marchio sulla carrozzeria e il rivestimento del montante posteriore. I cerchi da 19 pollici hanno un design specifico.

All’interno dell’abitacolo della nuova Skoda Kodiaq Sportline sono presenti sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrati e rivestimento in pelle sintetica scamosciata traforata con cuciture a contrasto.

La Kodiaq Sportline è proposta con le seguenti motorizzazioni:

5 TSI MHEV 150 CV

0 TDI 150 CV

0 TDI 193 CV 4×4

5 TSI Plug-in Hybrid da 204 km (autonomia in modalità EV fino a 100 km).

La Kodiaq Sportline è disponibile anche nella versione a 7 posti. Di serie, a partire dalla versione Style, sono presenti gruppi ottici Matrix LED, ADAS di livello 2, Climatronic a tre zone e navigatore satellitare. Prezzi a partire da 46.500 euro.

Nuova Skoda Octavia RS

Dopo il recente restyling, la Octavia riceve la variante RS spinta da un 2.0 TSI da 265 CV per 370 Nm di cosa massima.

Dispone di un cambio automatico DSG a 7 rapporti e di un differenziale autobloccante a controllo elettronico, le sue prestazioni sono da riferimento.

Nel classico 0 – 100 km/h impiega 6,4 secondi la berlina, 6,5 secondi la wagon.

L’assetto è sportivo e ribassato di 15 mm, specifica è la taratura degli ammortizzatori a controllo elettronico.

Leggi anche – Jeep Avenger: il SUV più venduto in Italia

La dotazione di serie prevede:

sterzo a incidenza variabile

cerchi da 18 pollici

gruppi ottici Matrix LED di seconda generazione

telecamera posteriore

portellone elettronico

apertura e chiusura delle portiere senza chiave.

Sotto il profilo della sicurezza attiva, presenti ADAS di secondo livello:

Front Assist con frenata automatica e riconoscimento pedoni

Cruise Control adattivo

mantenimento attivo della corsia di marcia Lane Assist 2.0

sistema di assistenza al sorpasso

monitoraggio angolo cieco Side Assist.

La nuova Skoda Octavia RS è in vendita a partire da un prezzo di 46.350 euro.