Nissan Silence S04 è un quadriciclo elettrico che arriverà in Italia nel corso dell’anno.

Promette una notevole autonomia e punta a essere un’auto elettrica, extra compatta, vincente: la Nissan Silence S04 sarà commercializzata in Europa, in una prima fase iniziale, in Italia e Francia.

Frutto dell’accordo con la Silence, il brand giapponese è pronto ad entrare nel segmento delle microcar elettriche o meglio, dei quadricicli a zero emissioni, un segmento di mercato, almeno attualmente, dominato dalla Citroen AMI.

Due le versioni disponibili:

S04 Silence L6e

S04 Silence L7e.

La S07 L6e si rivolge a un pubblico che necessita di un mezzo pratico, a zero emissioni, ideale per la mobilità urbana, quotidiana. Può essere guidato anche da chi è sprovvisto di patente, ha un’autonomia fino a 175 km e una velocità massima, limitata elettronicamente, di 45 km/h.

Per chi vuole maggiore autonomia, velocità e intende utilizzare la microcar anche per spostamenti a medio raggio, la S07 Nanocar L7e, offre meno autonomia della sorella minore, fino a 149 km, ma una velocità di punta sensibilmente maggiore (85 km/h).

La nuova Nissan Silence S04è dotata di due batterie rimovibili da 5,6 kWh

Una coppia di batterie, piccole e ricaricabili, sono agli ioni di litio, completamente rimovibili, che consentono una comoda ricarica da casa e/o ufficio, ma anche in presenza di colonnine di ricarica pubblica.

Pratica, maneggevole e come si vuole sulle “vetture” più moderne, connessa. Tramite l’app My Silence è possibile gestire da remoto diverse funzioni della vettura, dall’autonomia residua, alla localizzazione, fino all’accesso senza chiavi.

La Nissan Silence S04 Silence sarà commercializzata anche in Germania, per il brand automobilistico giapponese, rappresenta una nuova opportunità di pensare in modo più intelligente e pratico, la mobilità.

Ecologia, sostenibilità e soluzioni condivisibili, tramite la chiave elettronica virtuale, sarà possibile condividere l’utilizzo della microcar elettrica, senza alcuna necessità della consegna materiale delle chiavi.

La nuova Nissan Silence S04 sfida la Citroen AMI, Fiat Topolino e Renault Twingo ma anche la YoYo KEV nel car sharing.

Nissan Silence S04 – Dati Tecnici