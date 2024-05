AUTO

Lancia ha svelato in anteprima la nuova Ypsilon HF.

Una vettura ad alte prestazioni, la prima di una nuova era per il Marchio, la nuova Lancia Ypsilon HF arriverà sul mercato a maggio 2025.

Contemporaneamente il brand torinese annuncia anche il ritorno al mondo delle corse, con la Ypsilon Rally 4 HF parteciperà in diversi Campionati Rally.

Un Marchio che grazie ai suoi gloriosi modelli del passato, dalla Stratos alla Delta HF Integrale, è tutt’ora il brand più vincente di tutti i tempi nel mondo dei Rally.

La nuova Lancia Ypsilon HF sarà completamente elettrica

Una motorizzazione 100% elettrica da 240 cavalli che consentirà alla compatta cinque porte di bruciare i 100 km/h con partenza da fermo in soli 5,8 secondi. Tante le modifiche che hanno reso questa vettura, decisamente più aggressiva e cattiva, rispetto alla versione da cui deriva.

Assetto ribassato, careggiata allargata, forme aggressive e muscolose ispirate alle vetture del passato, la vettura debutterà sul mercato a maggio 2025.

Dopo la Ypsilon HF saranno presentate:

Lancia Gamma HF

Lancia Delta HF.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia:

Oggi Lancia presenta in anteprima la Lancia Ypsilon HF, la versione ad alte prestazioni della prima vettura della nuova era del marchio che arriverà sul mercato a maggio 2025, e la Ypsilon Rally 4 HF, che rappresenta il ritorno di Lancia nei rally! Da sempre Lancia è entrata nel cuore della gente anche per il suo animo competitivo…

La storia del logo HF

Sulla Lancia Ypsilon HF sarà nuovamente quel logo che ha scritto la storia dei modelli Lancia ad alta prestazione. Era il 1960 quando per la prima volta, in occasione del Salone dell’Automobile di Ginevra, un gruppo di appassionati proprietario di vetture Lancia, fonda il club “Lancia Hi-Fi” dove HI-Fi significava High-Fidelity.

Si trattava di un Club esclusivo, riservato ai clienti più affezionati al marchio e a coloro che avevano acquistato almeno sei vetture Lancia nuove di fabbrica. Il logo HF è poi negli anni a venire, divenuto l’elemento distintivo della HF Squadra Corse Lancia, fondata nel 1963 da Cesare Fiorio insieme a un gruppo di appassionati di vetture Lancia e ad alcuni piloti.

Lo storico logo si componeva delle lettere HF e di quattro elefantini rossi in corsa con la scritta in calce Squadra Corse, bianca su fondo rosso. L’elefantino fu scelto come portafortuna, perché una leggenda narra che gli elefanti, una volta in corsa sono inarrestabili.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Sarà equipaggiata con un motore turbo, un 3 cilindri da 1,2 litri con distribuzione quattro valvole per cilindro, capace di sprigionare una potenza di 212 cavalli. La trazione sarà anteriore, il cambio meccanico è a cinque marce, previsto un differenziale autobloccante meccanico.