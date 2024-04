AUTO

Dacia Duster nasce sulla piattaforma CMF-B del Gruppo Renault.

Si tratta di una “base” già utilizzata su altre vetture del Marchio come la Jogger, la Sandero e Clio: il nuovo Dacia Duster è un SUV compatto.

Quasi immutate le dimensioni rispetto alla versione precedente, con la lunghezza che rimane a 4,34 metri, con la larghezza che sale a 1,81 metri e l’altezza che passa a 1,66 metri.

Per il resto invece, tante le differenze, a iniziare dalla protezione che circonda la vettura, si tratta dello Sparkle, composto per il 20% da materiale riciclato e senza nessuna verniciatura, pertanto non soggetto, almeno visibilmente, a graffi e rigature.

Nuovo Dacia Duster: dotazioni e allestimenti

Qualche richiamo al modello precedente lo si ravvisa nel frontale dove il logo Dacia si estende fra i gruppi ottici che hanno gli anabbaglianti a LED.

I cerchi sono da 16 o da 18 pollici a seconda dell’allestimento della vettura.

Nell’abitacolo del nuovo Dacia Duster, plancia e pannelli pur essendo in plastica rigida, non danno la sensazione di economicità, anche perché sulle portiere e sul bracciolo centrale sono presenti delle imbottiture.

Davanti alla leva del cambio è stata posizionata la ricarica wireless per il cellulare.

La strumentazione con il display da 7 pollici è digitale e il sistema dell’infotainment si avvale di uno schermo da 10,1pollici, a eccezione del modello entry level, l’Essential.

Ma la vera novità è nella propulsione, perché il tre cilindri a ciclo Miller con distribuzione a catena e turbina a geometria variabile è abbinato ad una unità ibrida a 48 Volt che funziona da starter e generatore.

La potenza sviluppata dal powertrain così composto è di 130 CV con una coppia di 230 Nm.

Il nuovo Dacia Duster TCe 130 è in grado di raggiungere una velocità massima di 180 km/h per uno 0-100 km/h in circa 9 secondi.

Grazie alla piattaforma CMF-B è stato possibile equipaggiare la vettura di diversi dispositivi alla guida tra cui:

sistema di riconoscimento dei cartelli stradali con avviso di superamento dei limiti

frenata automatica d’emergenza

avviso di superamento della linea di carreggiata

mantenimento attivo di corsia

sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente.

Nuovo Dacia Duster TCe 130 è in vendita a partire da un prezzo di listino di 22.400 euro (versione Journey).

Versioni e allestimenti

Il nuovo Duster è disponibile in quattro allestimenti:

Essential (non disponibile sulla TCe 130)

Expression (non disponibile sulla TCe 130)

Extreme

Journey.

La dotazione di serie della Duster Essential include:

barre da tetto fisse

alzacristalli elettrici anteriori

chiusura centralizzata

climatizzazione manuale

accensione automatica degli anabbaglianti

6 airbag

sensori di parcheggio posteriori.

Nell’equipaggiamento del nuovo Dacia Duster Expression è incluso, oltre a quanto presente sulla Essential:

cerchi in lega da 17”

computer di bordo digitale da 7”

touchscreen centrale da 10,1” con sistema multimediale Media Display e Smartphone Replication wireless Apple CarPlay/ Android Auto

parking camera

alzacristalli elettrici posteriori

tergicristalli automatici.

Il Duster Extreme, disponibile anche con trazione integrale, che aggiunge alla dotazione della Essential:

barre da tetto modulari

fendinebbia

sellerie lavabili in TEP microcloud

tappetini in gomma (anche per il bagagliaio)

climatizzazione automatica

chiave Keyless Entry

retrovisori esterni elettrici

sistema YouClip “3 in 1”

dettagli interni ed esterni color rame.

La versione top di gamma del nuovo Dacia Duster è la Journey che, oltre al ricco equipaggiamento della Extreme, include: