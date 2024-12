AEREO

Wizz Air annuncia il ritorno del suo programma All You Can Fly, un’opportunità per volare senza limiti a una tariffa incredibile. Dopo il successo del lancio iniziale ad agosto, con il tutto esaurito in sole 48 ore, i pass tornano in vendita oggi al prezzo esclusivo di €599.

Da oggi, un numero limitato di pass “All You Can Fly” è disponibile su wizzair.com al prezzo di €599. Questo pass consente ai titolari di prenotare voli per un anno intero verso quasi 200 destinazioni in oltre 50 paesi, su 800 rotte WIZZ.

Cosa offre il pass All You Can Fly di Wizz Air?

Acquistando il pass All You Can Fly, i viaggiatori potranno prenotare voli su oltre 800 rotte Wizz Air verso quasi 200 destinazioni in più di 50 paesi. Ecco i principali vantaggi:

Durata annuale: il pass è valido per 12 mesi dalla data di acquisto.

Tariffa di prenotazione fissa: vola ogni giorno pagando solo €9,99 a volo.

Flessibilità senza paragoni: prenotazioni disponibili fino a 72 ore prima della partenza.

Primo volo gratuito: un’ulteriore sorpresa per i nuovi membri.

Come acquistare il pass All You Can Fly Wizz Air

I pass sono All You Can Fly disponibili in quantità limitata sul sito wizzair.com al prezzo di €599. Non perdere questa occasione esclusiva per volare senza confini con la compagnia aerea più innovativa d’Europa.

Risparmiare su voli sostenibili

All You Can Fly non è solo conveniente, ma anche una scelta responsabile: Wizz Air ottimizza il riempimento degli aerei nelle ultime 72 ore, riducendo lo spreco di posti vuoti.

La compagnia opera con una delle flotte più giovani d’Europa e utilizza tecnologie a basso consumo di carburante, contribuendo a ridurre le emissioni di carbonio. L’obiettivo? Tagliare le emissioni per passeggero del 25% entro il 2030.

Dettagli importanti

Gli extra, come bagagli o selezione del posto, non sono inclusi.

I voli sono soggetti a disponibilità e il programma copre solo rotte internazionali.

L’abbonamento si rinnova automaticamente ogni anno, garantendo continuità a chi ama viaggiare.

