AEREO

Wizz Air annuncia una nuova rotta aerea intercontinentale. A partire dal 2 giugno 2025, la compagnia opererà un volo aereo low cost diretto tra Milano Malpensa e Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, utilizzando il nuovo Airbus A321XLR.

Wizz Air mira a rendere accessibili i voli aerei low cost a lungo raggio grazie a tariffe competitive. I biglietti dei voli aerei Milano Abu Dhabi sono già disponibili sul sito ufficiale di Wizz Air e sull’app della compagnia, con prezzi a partire da €99.99.

Nuovo volo low cost Milano Abu Dhabi Wizz Air

Il nuovo volo aereo low cost Milano Abu Dhabi è operata quotidianamente, con un tempo di volo stimato di oltre 7 ore.

Il volo aereo low cost Milano Abu Dhabi è un’espansione per Wizz Air nel mercato dei voli aerei intercontinentali, offrendo ai passeggeri la possibilità di volare tra Europa e Medio Oriente a costi ridotti.

L’Airbus A321XLR, grazie alla sua maggiore autonomia ed efficienza, permette di collegare destinazioni lontane mantenendo tariffe economiche e competitive.

Innovazione nei voli aerei con l’Airbus A321XLR

L’Airbus A321XLR è un aeromobile all’avanguardia, progettato specificamente per voli aerei a lungo raggio. La sua autonomia estesa consente a Wizz Air di operare su rotte intercontinentali con un’efficienza senza precedenti. Grazie a questo modello, la compagnia aerea potrà ridurre la carbon intensity del 30% rispetto ad altri aeromobili operanti su tratte simili, confermando il suo impegno verso operazioni di volo aereo più sostenibili.

József Váradi, CEO di Wizz Air, ha dichiarato: “L’Airbus A321XLR ci offre l’opportunità di espandere la nostra rete di voli aerei su tratte intercontinentali, collegando destinazioni lontane a tariffe competitive. Siamo entusiasti di inaugurare la rotta aerea Milano-Abu Dhabi, fornendo ai nostri passeggeri un’opzione di viaggio accessibile e sostenibile.”

Voli aerei Wizz Air da Milano Malpensa

La decisione di basare il primo Airbus A321XLR in Italia presso l’aeroporto di Milano Malpensa evidenzia l’importanza strategica del mercato italiano per Wizz Air. Dal 2020, la compagnia aerea ha ampliato significativamente la sua offerta di voli aerei low cost in Italia, introducendo oltre 50 nuove rotte e creando numerosi posti di lavoro. Con l’introduzione della rotta low cost Milano-Abu Dhabi, la compagnia aerea rafforza ulteriormente la sua presenza in Italia, offrendo nuove opportunità di collegamento per i passeggeri italiani ed europei.

Come prenotare il volo aereo Milano Abu Dhabi

Prenotare il volo aereo low cost diretto tra Milano Malpensa e Abu Dhabi è semplice e conveniente. I biglietti sono già disponibili e possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale di Wizz Air (wizzair.com) o tramite l’app ufficiale della compagnia, disponibile per dispositivi iOS e Android. Con tariffe a partire da soli €99.99, questa rotta rappresenta un’opportunità imperdibile per viaggiatori e turisti.

Dettagli della nuova rotta aerea low cost:

Milano Malpensa – Abu Dhabi Frequenza giornaliera prezzo 99.99 EUR dal 2 giugno 2025

