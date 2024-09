AEREO

Nuovi servizi digitali per gli utenti, chatbot e sezioni per simulatori di volo

Online il nuovo sito web Enac dove l’intelligenza artificiale è al servizio degli utenti con servizi digitali, chatbot e sezioni per simulatori di volo.

Online dal 17 settembre 2024, il nuovo sito dell’Enac simbolo della trasformazione digitale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Il Presidente Di Palma: “Il trasporto aereo è caratterizzato da dinamismo e continua innovazione tecnologica, sostenibilità, intermodalità e inclusione. Il nostro sito web non è da meno: si rinnova per essere al passo con i tempi e intercettare il futuro dell’aviazione civile. Con le nuove funzionalità e la rinnovata veste grafica, vogliamo offrire uno strumento versatile e fluido, che, anche grazie all’Intelligenza Artificiale, sia al servizio di istituzioni, operatori, passeggeri, appassionati di volo, giornalisti e tutti coloro che cercano informazioni o desiderano approfondire i temi dell’aviazione civile.”

Nuovo sito web Enac

Il nuovo sito web Enac è progettato per rispondere alle esigenze moderne e future dell’utenza, introducendo una serie di innovazioni chiave:

Organizzazione dei contenuti e navigazione intuitiva, il nuovo design del sito offre una organizzazione dei contenuti migliorata, rendendo la consultazione delle informazioni più fluida e semplice. La navigazione intuitiva e la ricerca semantica assicurano un’esperienza utente ottimale, facilitando l’accesso alle informazioni desiderate.

Accessibilità, il sito web è stato progettato con un’attenzione particolare all’accessibilità, garantendo che sia fruibile anche per le persone con disabilità. Questa scelta riflette l’impegno dell’Enac per garantire a tutti, senza discriminazioni, la possibilità di navigare tra le informazioni disponibili.

Design responsive, con un design responsivo, il sito ottimizza la visualizzazione su tutti i dispositivi, migliorando l’esperienza utente sia su desktop che su mobile.

Intelligenza Artificiale e Chatbot, un’importante novità è l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale per un supporto rapido e efficace. Il sito include un chatbot dedicato ai diritti dei passeggeri, con particolare attenzione ai diritti dei PRM (passeggeri con ridotta mobilità). L’IA è implementata per offrire assistenza continua e personalizzata, migliorando l’interazione con gli utenti.

Sezioni per simulatori di volo: il nuovo sito web Enac comprende anche sezioni specifiche per simulatori di volo, che permettono agli utenti di avvicinarsi in modo diretto e coinvolgente all’esperienza del volo.

Il nuovo sito web Enac è un avanzamento significativo verso una migliore esperienza utente e un più efficace supporto digitale per tutti gli utenti coinvolti nel mondo dell’aviazione civile. Con queste innovazioni, l’Enac non solo risponde alle esigenze attuali, ma si prepara a affrontare le sfide future, mantenendo il settore dell’aviazione all’avanguardia.

Continua a leggere: Enac, Osservatorio sul trasporto aereo Antonio Catricalà, ecco il comitato direttivo