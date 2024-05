AEREO

Ecco come ottenere lo sconto elezioni per l’acquisto di biglietti treno Trenitalia, Italo Treno, Trenord e dei voli aerei di Ita Airways

Elezioni sconto su treni e voli aerei per chi torna a casa a votare sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024. Sconti per l’acquisto di biglietti del treno Trenitalia, Italo Treno, Trenord e sconti sul biglietto dei voli aerei di Ita Airways.

Ecco come ottenerli

Per chi fa rientro a casa per votare alle elezioni, sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024, sono previsti sconti per l’acquisto dei i biglietti aerei di ITA Airways o l’acquisto di biglietti del treno Trenitalia i treni Italo Treno e Trenord.

Si vota da sabato 8 giugno 2024 dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23 per le elezioni europee 2024 e per le elezioni amministrative in 3700 comuni. Per chi torna a casa a votare agevolazioni per l’acquisto di biglietti andata e ritorno in treno e in aereo con offerte sui treni di Trenitalia, treni di Italo, Trenord e i voli Ita Airways.

Sconto elezioni treni e voli aerei 8 giugno 2024 e 9 giugno 2024

Chi può richiedere lo sconto elezioni treni e voli aerei

Gli elettori cittadini italiani che, sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024, si recano nel Comune di residenza per esercitare il diritto di voto con domicilio fuori dal Comune di residenza o i cittadini italiani residenti all’estero. Tutti i cittadini italiani che, in occasione delle elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali, dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo e delle consultazioni referendarie indette con specifico decreto presidenziale, si recano nel Comune di residenza per esercitare il diritto di voto.

Gli elettori cittadini di uno Stato della Comunità Europea che si recano, sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024, nel Comune di residenza italiano per esercitare il diritto di voto, domiciliati fuori dal Comune di residenza in territorio italiano che, in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune e della Circoscrizione e per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo.

Come avere lo sconto elezioni treni e voli aerei

Sconto elezioni treno Trenitalia 8 giugno 2024 e 9 giugno 2024

Per le elezioni dei rappresentanti del Parlamento Europeo, in programma sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024, gli elettori possono usufruire delle agevolazioni per raggiungere in treno la propria sede elettorale.

I residenti in Italia possono ottenere, fatti salvi i minimi tariffari, le seguenti riduzioni:

del 70% del prezzo base dei biglietti per Trenitalia Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte compreso il servizio cuccette;

Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte compreso il servizio cuccette; del 60% sui biglietti per treni Trenitalia Regionali.

Le riduzioni Trenitalia sono applicabili solo per viaggi di andata e ritorno, per la seconda classe e per il livello di servizio Standard. Il viaggio di andata può essere effettuato dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (compreso) e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso).

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.

Per i residenti all’estero è prevista la tariffa Trenitalia Italian Elector (viaggi internazionali da e per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera).

Come avere lo sconto elezioni con Trenitalia

I biglietti Trenitalia possono essere acquistati presso Biglietterie, Agenzie di viaggio abilitate, sito e App Trenitalia (selezionando vedi altre offerte dopo aver scelto il treno di interesse), in base alle seguenti modalità per usufruire delle agevolazioni.

Sconto elezioni voli aerei 8 giugno 2024 e 9 giugno 2024

In occasione delle prossime Elezioni Amministrative, che si terranno l’8 ed il 9 giugno 2024, gli elettori che voleranno con ITA Airways potranno usufruire di uno sconto di 40€* a fronte di una tariffa sul biglietto aereo A/R almeno di 41€ utilizzato per recarsi presso la sede del seggio elettorale (sono esclusi i voli diretti tra Cagliari-Roma e v.v., Cagliari-Milano e v.v., e tra Milano-Trieste e v.v. su cui sono previste agevolazioni legate alla continuità territoriale).

Lo sconto ITA Airways, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare e ai voli in continuità territoriale, è applicabile alla tariffa del biglietto di andata e ritorno, escluse le tasse e i supplementi, secondo le seguenti modalità:

40€ di sconto su biglietti andata ritorno ITA Airways da e per l’Italia, con tariffa di importo superiore o uguale a 41€ andata ritorno (sono esclusi i voli diretti tra Cagliari-Roma, Cagliari-Milano e tra Milano-Trieste su cui sono previste agevolazioni legate alla continuità territoriale).

L’offerta è valida esclusivamente acquistando online su ITA Airways previa accettazione dei cookies analitici e consentendo l’apertura del pop-up nelle impostazioni del browser. Lo sconto ITA Airways può essere utilizzato anche per prenotazioni contenenti più passeggeri.

Come avere lo sconto elezioni con ITA Airways

Al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale, dimostrando così l’avvenuta votazione.

Sconto elezioni treno Italo Treno 8 giugno 2024 e 9 giugno 2024

Devi raggiungere il tuo Comune di residenza per votare alle prossime consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno? Con Italo puoi risparmiare ben il -60%

Acquista dal 23 aprile 2024 al 9 giugno 2024 il tuo biglietto di andata e ritorno in tariffa Economy o Flex e in ambiente Smart.

Per ottenere lo sconto, il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 30 maggio 2024 e il 9 giugno 2024. Il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 8 giugno 2024 e il 19 giugno 2024.

Potrai modificare o cancellare il tuo biglietto selezionando la voce Cambia Prenotazione sulla home page di italotreno.it. Chiamando Italo Assistenza al numero 892020 o rivolgendoti alle biglietterie Italo in stazione. La cancellazione è consentita fino a tre minuti prima della partenza del treno di andata.

Come avere lo sconto elezioni con Italo Treno

Per acquistare il tuo biglietto Italo Treno con il -60% di sconto, devi procedere tramite il pulsante presente in pagina. Clicca su “ACQUISTA CON SCONTO ELEZIONI”, scegli tratta e data di viaggio Italo Treno, quindi procedi con la prenotazione come di consueto. Lo sconto Italo Treno è applicato direttamente sulla tariffa.

In alternativa puoi chiamare Italo Treno Pronto Italo al numero 060708 o rivolgerti alle biglietterie Italo di stazione (escluse biglietterie automatiche). Sconto non disponibile da App Italo Treno.

Sconto elezioni treno Trenord 8 giugno 2024 e 9 giugno 2024

Ad ogni tornata elettorale Trenord attiva la vendita della tariffa speciale elettori -TUR60%.

Per usufruire delle agevolazioni Trenord, gli elettori dovranno esibire un documento di identificazione personale e la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva.

Si rammenta che tale tariffa Trenord, riservata agli elettori residenti sul territorio nazionale (e residenti all’estero) che si recano nelle località sede elettorale di iscrizione per esercitarvi il diritto di voto, è valida per un viaggio di andata e uno di ritorno, in seconda classe, sui servizi Trenord (ad esclusione del servizio aeroportuale Malpensa Express) e sarà in vendita presso tutte le biglietterie Trenord, nonché a bordo treno.

I biglietti Trenord per elettori hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso). Per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso).

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.

