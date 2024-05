AEREO

Promo Wizz Air vinci un premio da 20.000 euro, così Wizz Air festeggia il suo ventesimo anniversario. Buon compleanno Wizz Air!

Wizz Air, compagnia aerea dei voli ultra low cost celebra il suo 20° anniversario. Con una promo che offre a un fortunato passeggero dei suoi voli la possibilità di vincere un premio da 20.000 euro per i voli Wizz Air.

Per partecipare alla promo Wizz Air e vincere il premio da ventimila euro, i partecipanti devono acquistare un biglietto Wizz Air.

Inviare il codice di prenotazione e nome sulla pagina del concorso per il 20° anniversario di Wizz Air tra la mezzanotte del 19 maggio 2024 e le 23:59 del 21 maggio 2024.

Il concorso è aperto a qualsiasi residente maggiorenne dei Paesi in cui opera Wizz AIR.

Non ci sono restrizioni sul premio della promo Wizz Air, pertanto il vincitore potrà portare amici e familiari in quanti più viaggi desidera fino al raggiungimento del limite di 20.000 €.

Come partecipare al concorso vinci un premio da 20.000 euro

Prenota il tuo biglietto direttamente su wizzair.com o sull’app mobile Wizz Air tra il 19 e il 21 maggio 2024 e potresti essere proprio tu a vincere la promo Wizz Air.

Inserisci il codice di conferma che hai ricevuto all’acquisto del volo aereo e prova a vincere 20.000 euro di voli con Wizz Air.

Naturalmente, più codici di conferma inserisci, maggiori possibilità avrai di vincere!

Periodo della promozione: dal 19 al 21 maggio 2024

Il vincitore sarà selezionato il 7 giugno 2024.

Si applicano restrizioni e limitazioni. Per ulteriori informazioni, consulta terms-and-conditions.pdf.

Si stima che il vincitore della promo Wizz Air potrà effettuare fino a 2.000 voli nella sua vita, includendo le nuove rotte annunciate recentemente come Milano-Tenerife e Roma-Alicante.

Buon compleanno Wizz Air!

Dal suo primo volo inaugurale, da Katowice in Polonia a Londra Luton del 19 maggio 2004, la compagnia aerea ha trasportato quasi 400 milioni di passeggeri. Ora l’obiettivo, entro il 2030, è quello di arrivare a 500 aeromobili. “Estendo la mia più grande gratitudine a ciascun dipendente Wizz Air per il continuo supporto e l’impegno incessante degli ultimi due decenni. Insieme, abbiamo cambiato il mondo e raggiunto un successo straordinario. Grazie! Ora i nostri occhi sono puntati sui prossimi 20 anni.” – ha detto József Váradi, CEO di Wizz Air per la promo Wizz Air.

In virtù di questo glorioso traguardo, Wizz Air lancia la promo. Offre un premio unico che permetterà a un fortunato vincitore di esplorare le quasi 200 destinazioni della compagnia aerea a livello globale con la promo Wizz Airvinci un premio da 20.000 euro

Wizz Air ha una flotta totale di 24 aerei in Italia con una rete di circa 200 rotte. Wizz Air opera voli da Roma, Milano, Bergamo, Bologna, Pisa, Bari, Torino, Catania, Verona e Venezia, e impiega più di 1000 persone.