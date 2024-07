AEREO

EGYPTAIR, la compagnia di bandiera dell’Egitto, inaugura il 6 ottobre 2024 il primo volo diretto Milano Malpensa Luxor. Questo nuovo volo sarà operato ogni domenica, con partenza alle 17:50 da Milano Malpensa e arrivo alle 23:05 ora locale a Luxor. La compagnia, che da oltre 60 anni collega l’Egitto all’Italia, continua a sostenere il turismo tra i due Paesi, un settore in continua crescita.

Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA, esprime grande soddisfazione per l’introduzione del nuovo volo: “SEA Aeroporti di Milano è entusiasta dell’ampliamento dell’offerta su Malpensa con il nuovo volo per Luxor, una destinazione affascinante nel cuore dell’Egitto, molto amata dagli italiani per la sua storia millenaria e le sue meraviglie archeologiche famose nel mondo.”

Il volo diretto Milano Malpensa Luxor, partenza ogni domenica alle 17:50 da Milano Malpensa con arrivo alle 23:05 ora locale a Luxor.

Il volo EGYPTAIR Milano Malpensa Luxor sarà operato con un aereo Boeing 737-800, che offre 144 posti, di cui 24 in Business Class e 120 in Economy Class. I passeggeri potranno usufruire di due bagagli da stiva oltre a quello a mano, un sistema di intrattenimento con una selezione di contenuti internazionali e un servizio di ristorazione gratuito a bordo. Sono disponibili vari menu, tra cui opzioni vegetariane, diabetiche, halal, indù, kosher, a basso contenuto di grassi, senza sale e per neonati.

Policy Bagaglio

In Economy Class, i passeggeri possono portare due bagagli da stiva da 23 kg ciascuno e un bagaglio a mano da 8 kg. In Business Class, i due bagagli da stiva possono arrivare a 32 kg ciascuno. I passeggeri della Business Class hanno accesso gratuito alla VIP Lounge “Montale” presso il Terminal 1 di Milano Malpensa, così come i possessori della Star Alliance Gold Card.

Flessibilità nel volo di ritorno da Luxor

Il volo di rientro EGYPTAIR può partire da Luxor o Assuan, con scalo a Il Cairo. I passeggeri possono scegliere di fare una sosta più lunga a Il Cairo per visitare la capitale e i suoi musei, arricchendo così la loro esperienza di viaggio.

Come acquistare il biglietto del volo diretto Milano Luxor

I biglietti aerei sono già acquistabili sul sito della compagnia EGYPTAIR. EGYPTAIR collabora con i principali tour operator italiani, tra cui Quality Group-Mistral Tour, Boscolo Tours s.p.a., Kel12 Tour Operator srl e Agenzia Viaggi Rallo, offrendo soluzioni di volo comode e confortevoli per i viaggiatori che scelgono i loro pacchetti di viaggio in Egitto.

Turismo Egiziano

Secondo i dati del Ministero del Turismo egiziano, nel 2023 l’Egitto ha registrato 14,9 milioni di visitatori, segnando una crescita del 27% rispetto al 2022. Questo risultato supera di gran lunga il record storico di 13,1 milioni di arrivi del 2019. Tra questi visitatori, i turisti italiani hanno svolto un ruolo significativo, con una crescita del 250% che ha portato a un totale di 850.000 arrivi.

Compagnia aerea EGYPTAIR

EGYPTAIR ha trasportato oltre 265.000 passeggeri tra Italia ed Egitto nell’ultimo anno, operando 24 voli settimanali da Roma Fiumicino e Milano Malpensa verso Il Cairo. Per rispondere alla crescente domanda, specialmente durante i picchi stagionali, quest’estate sono stati aggiunti nuovi voli diretti su Il Cairo, portando il totale a 28 voli settimanali. Questi voli, operati con Boeing 737-800, permettono a oltre 4.000 passeggeri di viaggiare ogni settimana.

Con questa nuova rotta diretta, EGYPTAIR rafforza ulteriormente la sua posizione come leader nei viaggi tra Italia ed Egitto, promuovendo scambi culturali e umani tra i due Paesi e supportando il continuo sviluppo del turismo.

