L’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) ha pubblicato i dati relativi alla domanda di passeggeri sui voli aerei a ottobre 2024, evidenziando un aumento significativo della domanda di passeggeri a livello globale.

Questo rapporto offre uno sguardo approfondito su chi sta dominando i cieli e chi invece sta lottando per mantenere la propria posizione.

La domanda globale di passeggeri sui voli aerei, misurata in ricavi per chilometro-passeggero (RPK), è aumentata del 7,1% rispetto allo stesso mese del 2023, accompagnata da una crescita della capacità del 6,1%. Tuttavia, non tutte le regioni e i mercati domestici hanno beneficiato di questa ripresa.

Ecco un’analisi di chi vince e chi perde nei cieli di ottobre 2024.

I vincitori del mercato aereo globale

A ottobre 2024, il trasporto aereo ha registrato una crescita significativa, con la domanda globale di passeggeri sui voli in aumento del 7,1% rispetto all’anno precedente. Tra i grandi vincitori spiccano:

Asia-Pacifico: le compagnie aeree della regione hanno registrato la crescita internazionale più significativa, con un aumento della domanda del 17,5%. Questo risultato, accompagnato da un fattore di carico del 82,9%, evidenzia il ruolo crescente dell’Asia-Pacifico nel mercato globale.

Europa: le compagnie aeree europee hanno segnato una solida performance con un aumento della domanda del 8,7%, accompagnato dal fattore di carico più alto tra le regioni: 85,7%.

Cina (mercato domestico): il mercato cinese si conferma uno dei più dinamici a livello globale, con una domanda domestica in crescita del 9,7% e un fattore di carico record dell’86,2%, il migliore tra i mercati interni.

Brasile (mercato domestico): con una crescita della domanda domestica del 9,5%, il Brasile si conferma un mercato in forte espansione, sostenuto da un miglioramento del fattore di carico all’83,7%.

Chi perde terreno nei cieli del 2024

Nonostante la crescita generale della domanda globale di passeggeri sui voli, alcuni mercati hanno subito flessioni o mostrato segni di rallentamento:

Stati Uniti (mercato domestico): sorprendentemente, il mercato statunitense ha registrato un calo della domanda del 1,2%, con una flessione del fattore di carico a 82,5%. Questo risultato evidenzia una debolezza relativa rispetto ad altri mercati interni.

Medio Oriente: sebbene la domanda internazionale sia cresciuta del 2,2%, il fattore di carico è sceso all’80,2%, segnalando una saturazione della capacità disponibile.

India (mercato domestico): nonostante un aumento della domanda del 6,1%, la capacità è cresciuta molto più rapidamente (+9,6%), causando una riduzione del fattore di carico a 81,7%, in calo di 2,7 punti percentuali.

I trend che cambiano le regole del gioco

Wide-body in Cina: l’adozione di aeromobili wide-body ha permesso alla Cina di rispondere efficacemente alla crescente domanda, dimostrando come l’innovazione possa supportare la crescita.

Recupero dell’Europa: le compagnie aeree europee stanno beneficiando della ripresa dei viaggi internazionali e di una crescente domanda interna, rafforzata dalla stabilità economica della regione.

Sfide per gli Stati Uniti: Il calo della domanda domestica negli Stati Uniti potrebbe riflettere una saturazione del mercato o l’impatto di cambiamenti economici.

Efficienza e sostenibilità dei voli aerei al centro

Il Direttore Generale di IATA, Willie Walsh, ha sottolineato l’importanza del miglioramento del fattore di carico, oggi superiore all’83%, rispetto al 67% degli anni ’90. Questo progresso non solo ha migliorato l’efficienza operativa, ma ha anche contribuito a ridurre le emissioni pro capite.

“La domanda forte e stabile è una buona notizia, ma altrettanto importante è il miglioramento costante dei fattori di carico. Questo dimostra l’eccellente lavoro svolto dal settore per volare in modo più efficiente. I fattori medi di carico dei posti sono passati da circa il 67% negli anni ’90 a oltre l’83% oggi. I politici che pensano di tassare i passeggeri per ridurre le emissioni dovrebbero considerare questo dato. Anche se volano meno persone perché le tasse rendono i voli troppo costosi, non significa automaticamente una riduzione delle emissioni: gli aerei continueranno a volare, ma con meno passeggeri. Questo invertirebbe decenni di progressi duramente conquistati. Gli aerei pieni sono essenziali per generare benefici economici e sociali con il minimo impatto ambientale possibile.”

Chi dominerà i cieli?

Mentre regioni come l’Asia-Pacifico e l’Europa continuano a dominare i cieli grazie a una forte crescita e a strategie innovative, altre aree, come gli Stati Uniti e il Medio Oriente, affrontano sfide significative. La capacità di adattarsi alle dinamiche di mercato e migliorare l’efficienza operativa sarà fondamentale per determinare chi vincerà la sfida nei cieli nei prossimi anni.

