Trenitalia ha consegnato nuovi treni Intercity ibridi che collegheranno Calabria, Basilicata e Puglia. Si tratta di convogli realizzati da Hitachi.

Trenitalia ha consegnato sette nuovi treni Intercity in Sud Italia. Il loro ruolo sarà collegare Calabria, Basilicata e Puglia. La particolarità di questi Intercity è un’altra: si tratta infatti di treni ibridi, pensati dunque per essere più sostenibili e innovativi. Questi convogli godranno di una tripla alimentazione: elettrica, diesel e a batteria. Secondo le stime dei produttori, questi nuovi treni riusciranno ad abbattere le emissioni di CO² dell’83% rispetto agli attuali treni, funzionanti a diesel. I convogli sono stati prodotti da Hitachi, e acquistati grazie ai fondi del PNRR. I primi “emissari” di questa nuova flotta di Trenitalia hanno iniziato a circolare sulla tratta ionica dallo scorso marzo. Nel periodo estivo, anche grazie ai nuovi treni, si è registrato un aumento di passeggeri del 15%.

Questa consegna fa parte di un piano più ampio per il Sud Italia. Sono previsti infatti altri 600 milioni per l’acquisto di nuovi treni Intercity da parte di Trenitalia. Questi sono composti da 4 carrozze. In ogni treno, ci sono 200 posti a sedere. A proposito di sostenibilità, anche il tessuto dei sedili è completamente ricavato da plastiche riciclate. In ogni treno sono inoltre presenti posti per persone a mobilità ridotta e 8 posti per le biciclette.

