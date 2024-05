TRENO

E’ Gianpiero Strisciuglio, già Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana, il nuovo Presidente di Agens (Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi, di Confindustria), l’associazione del trasporto pubblico di Confindustria alla quale aderiscono, oltre al Gruppo Ferrovie dello Stato, le principali aziende del trasporto pubblico locale (TPL).

Già dalle prime dichiarazioni, Strisciuglio ha immediatamente sottolineato l’importanza del ruolo, specie in questo momento storico. “Questo ruolo è una sfida importante- ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio- assicurare il diritto alla mobilità è sancito dalla nostra Costituzione. È vero, siamo in un momento molto delicato, di grandi cambiamenti. Per queste ragioni servono capacità di visione più a 360 gradi” .

Strisciuglio punta anche sulla digitalizzazione

Il nuovo presidente ha anticipato già che digitalizzazione e innovazione saranno tra i temi più importanti del suo mandato, evidenziando tuttavia la necessità di non trascurare l’urbanistica e le energie sostenibili. Altro obiettivo è raggiungere lo shift modale richiesto dalla comunità europea: intermodalità e interconnessione saranno indubbiamente al centro del dibattito in Agens.

“Dobbiamo incentivare i progetti di digitalizzazione e innovazione ma sempre con occhio attento all’urbanistica, all’ambiente e alle energie più sostenibili. Serve lavorare sull’intermodalità e l’interconnessione affinché si possa davvero arrivare allo shift modale richiesto dall’Europa”- afferma il neo Presidente.

Strisciuglio nomina nuovi vicepresidenti Agens

Giampiero Strisciuglio ha nominato anche otto vicepresidenti, ognuno con deleghe specifiche. Tra questi, un’altra personalità del gruppo FS: Sabrina De Filippis, attualmente Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics.

“Si tratta di persone altamente qualificate – dichiara Strisciuglio – che lavoreranno in continuità con la presidenza uscente, che ha avuto in Arrigo Giana, ad di Atm, una guida autorevole e di grande qualità. Siamo pronti per iniziare questo match, consapevoli degli importanti e necessari mutamenti che stanno riguardando il settore della mobilità“- conclude Strisciuglio.

Agens, (Agenzia Confederale dei Trasporti e dei Servizi ) è un’associazione che rappresenta il settore dei trasporti e dei servizi nel sistema di Confindustria.

L’agenzia nel 1993 ha costituito la Federtrasporto, con l’obiettivo di una integrazione completa del settore dei trasporti nel sistema del mondo produttivo grazie ad un dialogo permanente e ben strutturato con il settore manifatturiero.