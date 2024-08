TRENO

Nuova stazione AV a Foggia: c’è l’annuncio ufficiale di RFI

Nuova stazione AV a Foggia: i tempi

Nella giornata di ieri 31 luglio 2024, Rete Ferroviaria Italiana ha diffuso un comunicato annunciando una news molto importante: è stata aggiudicata la gara d’appalto per la realizzazione di una nuova stazione dell’Alta Velocità in Puglia. Si tratterà della fermata Foggia-Cervaro. Al momento, l’attivazione di questo nuovo nodo ferroviario è prevista per il 2026.

L’utilità specifica di questa nuova fermata è spiegata proprio da RFI nel comunicato in questione: servirà per ridurre i tempi di manovra dei treni AV che si muovono tra Roma, Napoli e Bari. Grazie alla nuova stazione, infatti, non sarà più necessario effettuare le manovre di entrata e uscita in quella che è l’attuale stazione di Foggia.

La nuova stazione nel tessuto urbano

Insieme al progetto della stazione, si è prestato attenzione anche a immaginare come questa potesse incastrarsi nel modo migliore possibile all’interno del contesto urbano. L’accesso alla fermata, infatti, sarà possibile grazie a una nuova viabilità di progetto che si collegherà a quella già esistente. Sono già stati presi accordi con la rete stradale, sia quella urbana che quella extraurbana, per cominciare. Sono poi previsti collegamenti tramite il sistema TPL urbano e l’integrazione dei servizi ferroviari regionali attualmente presenti, in modo da collegare anche le principali destinazioni della città metropolitana di Foggia, come Lucera e San Severo, fino alla Basilicata (Potenza e Melfi).

Fuori dalla stazione sarà presente un parcheggio di interscambio ferro-gomma: 306 posti auto, di cui 6 per le persone a mobilità ridotta. Ci sarà un area kiss&ride, per le soste di breve durata, 16 posti bici, altrettanti posti moto e due spazi per fermata bus o BRT, nonché un terminal bus per lo stazionamento. Nella stazione, saranno sicuramente presenti banchine laterali ai due binari con pensiline, un fabbricato viaggiatori e un sottopasso ciclopedonale.

L’investimento totale per questa nuova stazione, che è stata inserita nel PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), è di circa 47,2 milioni di euro.

Leggi anche: Acqua San Bernardo e FS: nuovo collegamento intermodale