Le nuove locomotive potranno essere utilizzate per operazioni di manovra e per le emergenze

Il Polo Logistica di Ferrovie dello Stato ha annunciato l’acquisto di otto nuove locomotive sostenibili.

Mercitalia Shunting & Terminal, società del Polo Logistica del Gruppo FS, amplia infatti la sua flotta grazie all’acquisto di otto locomotive che potranno essere utilizzate per operazioni di manovra come i lavori in linea o situazioni di emergenza.

Si tratta dei locomotori DE 18, prodotti da Vossloh Rolling Stock e già utilizzati da Rete Ferroviaria Italiana per favorire l’ imbarco e lo sbarco dei convogli presso lo Stretto di Messina.

Locomotive ad alta sostenibilità ambientale

La particolarità di queste locomotive è appunto la sostenibilità ambientale: il produttore infatti garantisce il calo di consumi ed emissioni. Riguardo a queste ultime, le locomotive DE 18 sono state progettate in maniera tale da essere in grado di diminuire le emissioni di CO2 del 95% mantenendo le stesse prestazioni se alimentate da carburanti prodotti da fonti rinnovabili come l’ HVO o il PtX.

Inoltre, queste locomotive sono dotate di sistemi di dosaggio della potenza in base alle esigenze effettive, e potranno dunque operare anche in mancanza di linea elettrica. I convogli sono dotati dei sistemi ETCS, SCMT e SSC, già in utilizzo su altri convogli italiani per la manovra ferroviaria e per i soccorsi in linea.

I nomi delle nuove locomotive FS

Le locomotive Yasmina, Alessia, Barbara, Franca e Sylvana operano nello lo stretto di Messina.

Arya, Nadia e Lucia sono invece destinate alle operazioni di manutenzione.