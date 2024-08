Intesa tra Fs e Adsp per l’integrazione digitale.

Fs Polo Logistica e Adsp siglano l’intesa: obbiettivo integrazione digitale

Le Ferrovie dello Stato Italiane, nello specifico del Polo Logistica, e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale hanno siglato un’intesa particolarmente importante. Si tratta infatti del primo protocollo d’intesa per promuovere l’integrazione digitale tra il Port Community System dell’Adsp e i sistemi tecnologici delle società del Polo Logistica. Questa intesa permetterà di avviare uno scambio per via informatica di dati sui principali processi del servizio ferroviario. Nello specifico, riguardo al servizio ferroviario con origine o destinazione nel porto di Ravenna. Questo nuovo tipo di comunicazione integrata servirà a ottenere una migliore programmazione e gestione delle operazioni ferroviarie di tutti i diversi operatori coinvolti nella filiera. Inoltre, sarà possibile velocizzare i processi operativi (manovre, operazioni di carico e scarico) e quelli commerciali (le spedizioni, lettere di vettura).

Polo Logistica e Adsp: collaborazione che porta competitività

Questo protocollo d’intesa è stato firmato dalle rispettive cariche: l’AD di Mercitalia Logistics Sabrina De Filippis per la parte Fs e, per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale il presidente Daniele Rossi. Questo accordo garantirà una maggiore competitività del trasporto ferroviario e intermodale con origine o destinazione il porto di Ravenna. Il presidente Rossi si è espresso così a riguardo: “Il porto di Ravenna ha raggiunto il numero di 9000 treni l’anno; avere la possibilità di uno scambio di dati relativi al trasporto ferroviario è indispensabile per la gestione ottimale di questo traffico.” Questa intesa rientra nelle iniziative facenti parti dell’attività promossa dal Governo volta alla creazione della Piattaforma logistica nazionale (PLN), un progetto coordinato dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con lo scopo di digitalizzare il più possibile il comparto della logistica.