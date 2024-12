TRENO

Porti di Genova, Savona-Vado e Gruppo Fs: accordo sul digitale

Mercitalia Logistics, nella persona dell’AD Sabrina de Filippis, e il commissario straordinario dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, Massimo Seno, hanno firmato un protocollo d’intesa. Il tema è la promozione dell’integrazione digitale tra i porti di Genova, Savona-Vado e il Polo Logistica del Gruppo Fs.

Nel concreto, l’intenzione di questo accordo è quella di iniziare uno scambio informatico di dati. Questi dati riguardano i principali processi riguardanti i servizi di trasporto ferroviario da e per i porti di Genova e Savona-Vado. Con questo tipo di scambio comunicativo, si vuole raggiungere una migliore programmazione e gestione delle operazioni ferroviarie, velocizzando quest’ultime e le spedizioni. Non si tratta di una novità assoluta per il Gruppo Fs. Con le Autorità Portuali del Mar Ligure Orientale e del Mare Adriatico Centro Settentrionale erano state siglate intese simili. Questo accordo è fondamentale nell’ottica della competitività del trasporto intermodale. La connessione tra due ambiti così differenti del trasporto come porti e ferrovia può risultare fondamentale, garantendo ai clienti del settore logistico un migliore ventaglio di possibilità. Anche quest’accordo fa parte di quell’insieme di iniziative volte alla creazione della Piattaforma Logistica Nazionale.

