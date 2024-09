TRENO

Circumvesuviana, arrivato il primo nuovo treno costruito da Stadler. Attualmente in assemblaggio, previsti in arrivo altri 56 a breve.

Circumvesuviana, arrivato un nuovo treno

Circumvesuviana, arrivato il primo di 56 nuovi treni previsti

All’officina di San Giovanni a Teduccio, è giornata di novità. Novità importanti, che riguardano tutta la ferrovia Circumvesuviana, la storica linea che copre l’area della città di Napoli. Questa linea verrà presto percorsa da nuovi convogli. Il primo di questi, infatti, è finalmente arrivato. Non è ancora pronto a circolare, poiché occorre prima sottoporlo al percorso amministrativo che culminerà poi con l’autorizzazione di Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, delle Infrastrutture Stradali e Autostradali). “Questo processo richiederà tempo – dichiara Umberto De Gregorio, il presidente di Eav (Ente Autonomo Volturno, azienda che si occupa di gestire la Circumvesuviana) – essendo un prototipo unico in Europa e progettato su misura per la Vesuviana”. Il treno, infatti, è stato progettato tenendo in considerazione lo scartamento ridotto dei binari della Circumvesuviana, a 950 mm. Secondo Eav, potrebbe volerci anche un anno prima che il treno completi l’iter. Tuttavia, sempre secondo Eav, una volta completato il primo iter la strada sarebbe in discesa: il piano prevede dieci nuovi treni in servizio entro il 2025 e tutti gli altri in arrivo attivi entro il 2026.

Il capofila della flotta Stadler

Il nuovo treno non sarà ovviamente l’unico: altri 55 sono attesi dalla Stadler, azienda svizzera che si occupa di costruire veicoli ferroviari. 56 sono i treni finanziati e contrattualizzati, cento quello previsti dagli accordi presi. Intanto, a San Giovanni a Teduccio sono già arrivati dieci tecnici specializzati della Stadler, e stanno lavorando all’assemblaggio e alla messa a punto dei nuovi treni. Non è l’unica novità ferroviaria, per la Campania: oltre ai convogli, c’è anche il nuovo segnalamento in costruzione per mano di Alstom. Questi, insieme ad altri interventi, portano a un miliardo di euro circa la cifra che la Regione Campania sta investendo sulla Vesuviana.

