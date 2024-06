Senza Categoria

La multinazionale Sidel offre a 30 ragazzi tra i 18 e i 23 anni una settimana formativa gratuita con i propri manager per future opportunità nel mondo del lavoro.

Il Sidel Summer Innovation Camp si terrà a Parma dal 15 al 19 luglio e le domande vanno presentate entro il 28 giugno.

La settimana di formazione gratuita include attività di lavoro pratiche, workshop interattivi, la progettazione di un prototipo di prodotto centrato su un cliente e l’opportunità di interagire con i dipendenti di Sidel Spa, una realtà che solo a Parma conta oltre mille dipendenti provenienti da 30 nazioni diverse.

Come fare domanda per il Sidel Summer Camp

Per presentare domanda, occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 23 anni, essere residenti nella provincia di Parma e compilare entro venerdì 28 giugno il modulo di iscrizione che si trova a questo indirizzo.

«Investire nella formazione dei giovani significa investire nel futuro dell’industria stessa- dichiara Riccardo Codega, Executive Vice President Go To Market di Sidel- offrendo programmi strutturati e mirati, possiamo fornire ai giovani la capacità di lavoro in team, il problem solving e l’orientamento motivazionale necessari per eccellere nei loro campi di interesse”

“Il Sidel Summer Camp permette ai partecipanti di fare esperienza sul campo, dialogare con professionisti esperti e comprendere le dinamiche di una azienda globale. Attraverso un apprendimento pratico e immersivo, i giovani sono in grado di affrontare situazioni reali, sviluppando una mentalità innovativa e risolutiva. Incoraggiando la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle nuove generazioni, le aziende possono beneficiare di idee e prospettive fresche ed una forza lavoro energica e motivata. Questa sinergia tra esperienza e innovazione è essenziale per mantenere la competitività e la crescita continua dell’industria» conclude Codega.

Il mondo del lavoro Sidel

Sidel, membro del gruppo Tetra Laval, insieme a Tetra Pak e DeLaval, è un fornitore leader di attrezzature e soluzioni di servizi per il confezionamento di bevande, alimenti, prodotti per la cura della casa e della persona in PET, lattina, vetro e altri materiali. Sidel vanta quasi 170 anni di comprovata esperienza, con sistemi avanzati, ingegneria di linea e innovazione. Ha 5.500 dipendenti , la sede centrale in Italia è a Parma.

Programma Sidel Summer Experience

Ecco il programma di lavoro per la Sidel Summer Experience:

Lunedì 15/7 – Benvenuto e Introduzione a Sidel

08:00 – 08:30: Arrivo e Registrazione

08:30 – 09:00: Introduzione alla Sicurezza

09:00 – 09:30: Discorso di benvenuto

09:30 – 10:00: Attività di rompighiaccio e formazione dei gruppi

10:00 – 11:00: Introduzione a Sidel: Storia, Missione e Valori

11:00 – 12:00: Tour del sito di Sidel a Parma

12:00 – 13:00: Pranzo al ristorante aziendale

13:00 – 15:00: Workshop: L’importanza dell’inclusività e dell’intelligenza emotiva

15:00 – 16:00: Attività di team building

16:00 – 17:00: Riflessione e discussione di gruppo

Martedì 16/7 – Innovazione e Sostenibilità

08:30 – 09:00: Arrivo e colazione

09:00 – 10:30: Discorso sull’innovazione nel packaging

10:30 – 12:00: Sessione interattiva: Pratiche sostenibili nell’industria

12:00 – 13:00: Pranzo al ristorante aziendale

13:00 – 15:00: Workshop nel laboratorio Sidel: Esperienza pratica con materiali sostenibili

15:00 – 16:00: Brainstorming di progetti: Innovare per la sostenibilità (Attività di gruppo)

16:00 – 17:00: Presentazione delle idee e feedback

E ancora:

Mercoledì 17/7 – Intelligenza Emotiva e Collaborazione di Team

08:30 – 09:00: Arrivo e colazione

09:00 – 10:30: Workshop: Intelligenza emotiva sul posto di lavoro

10:30 – 12:00: Sessione interattiva: Risoluzione dei conflitti e comunicazione efficace

12:00 – 13:00: Pranzo al ristorante aziendale

13:00 – 15:00: Attività di role-playing per praticare l’intelligenza emotiva

15:00 – 16:00: Sfide di collaborazione di gruppo

16:00 – 17:00: Sessione di riflessione e feedback

Giovedì 18/7 – Centralità del Cliente e Sviluppo del Prodotto

08:30 – 09:00: Arrivo e colazione

09:00 – 10:30: Discorso principale: L’approccio centrato sul cliente

10:30 – 12:00: Workshop: Sviluppare prodotti con le esigenze dei clienti in mente

12:00 – 13:00: Pranzo al ristorante aziendale

13:00 – 15:00: Attività pratica: Progettazione di un prototipo di prodotto centrato sul cliente

15:00 – 16:00: Presentazioni di gruppo e feedback

16:00 – 17:00: Discussione di gruppo sulle esperienze apprese

Infine:

Venerdì 19/7 – Progetti Finali e Premiazioni

08:30 – 09:00: Arrivo e colazione

09:00 – 11:00: Lavoro di gruppo: Finalizzazione dei prototipi e delle presentazioni

11:00 – 12:00: Presentazione dei progetti di gruppo alla leadership di Sidel

12:00 – 13:00: Pranzo al ristorante aziendale

13:00 – 14:00: Cerimonia di premiazione e certificati di partecipazione

14:00 – 15:00: Riflessione sul campo e opportunità future

15:00 – 17:00: Evento di celebrazione e networking con i dipendenti di Sidel