NAVE

Il nuovo motore marino offre un risparmio potenziale fino a 6,7 litri di gasolio per ora di funzionamento a pieno carico

Scania consolida la sua presenza nel settore marino presentando al pubblico il nuovo motore da 13 litri per la propulsione e le applicazioni ausiliare di bordo in occasione della Fiera Internazionale dell’industria marittima SMM, in programma dal 3 al 6 settembre 2024 ad Amburgo.

Il nuovo Scania DI13 è il motore marino più avanzato di Scania ed offre un risparmio potenziale fino a 6,7 litri di gasolio per ora di funzionamento a pieno carico.

Le caratteristiche tecniche del motore marino Scania

Il motore marino Scania ha una maggiore potenza massima e una maggiore capacità di affrontare carichi pesanti, ma è anche predisposto per impieghi leggeri, medi o ibridi. Infatti, è predisposto per potenze di 257-772 kW (350-1050 CV) e ha una gamma ausiliaria di 301-553 kW da declinare in base alle classi di servizio, agli standard di emissione e alla velocità nominale. Il nuovo motore è così adatto a un’ampia gamma di applicazioni, compresa la possibilità di un downsizing da alternative di taglia superiore. Inoltre, è conforme agli attuali standard di emissione IMO Tier III ed è compatibile con carburanti da fonti rinnovabili come l’HVO e il biodiesel.

Una notevole riduzione delle emissioni CO2

Fredrik Järild, responsabile delle vendite di Power Solutions afferma: “Questo è il nostro motore marino più avanzato ad oggi e contribuisce a migliorare l’economia operativa e la sostenibilità in mare. Vogliamo soddisfare le esigenze dei nostri clienti attraverso soluzioni all’avanguardia per efficienza e prestazioni in tutte le operazioni che richiedono molta potenza”.

Il nuovo Scania DI13 da 13 litri riduce notevolmente le emissioni di CO2 e rappresenta la soluzione più efficiente per il segmento marino, grazie ad un miglioramento fino all’8% dei consumi rispetto alla generazione attuale a parità di potenza. Ciò si traduce in un risparmio potenziale fino a 6,7 litri di gasolio per ora di funzionamento a pieno carico.