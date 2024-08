PORTI

Il Venezia Terminal Passeggeri potrà ospitare fino a 2 navi in contemporanea in modalità home-port

Inaugurato oggi il nuovo Terminal crociere di Venezia a Fusina, una struttura moderna che consentirà di ospitare contemporaneamente fino a 2 navi in modalità home-port.

La prima nave che farà scalo nel Terminal in modalità home-port sarà la Silver Ray , che ospiterà i nuovi passeggeri imbarcati a Fusina.

La realizzazione del Terminal è stata possibile grazie ad un investimento di 5 milioni di euro da parte di Venezia Terminal Passeggeri, con il supporto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale e di Venice Ro-Port Mos, la società che gestisce il terminal Autostrade del Mare dedicato al traffico traghetti.

Le caratteristiche del Terminal Venezia di Fusina

Il nuovo Terminal Crociere di Fusina si estende su una superficie di 3.000 metri quadri che consentirà la movimentazione di 400 passeggeri all’ora in uno spazio attrezzato con 450 sedute, 5 desk per il check-in, servizi igienici e soluzioni anche per le famiglie e i passeggeri a ridotta mobilità.

Saranno inoltre presenti aree dedicate all’operatività delle istituzioni e forze dell’ordine, l’infermeria nonché un’area esterna per i parcheggi di taxi, bus e NCC.

Terminal Venezia home-port delle navi

Il nuovo Terminal andrà ad integrare l’offerta di Venezia Terminal Passeggeri e dello scalo, permettendo così di rafforzare la vocazione di porto di arrivo e partenza (home-port) delle navi e di dare certezze alle compagnie che potranno contare su due banchine servite da terminal per navi .

Approdi diffusi per le nuove offerte crocieristiche

Fabrizio Spagna, Presidente e Amministratore Delegato di Venezia Terminal Passeggeri ha sottolineato: “Questo nuovo terminal contribuisce a gettare basi solide per la realizzazione di una nuova idea di crocieristica sostenibile e moderna per Venezia e il Veneto. Da oggi abbiamo la possibilità di accogliere 2 navi in modalità home-port senza dover contare sull’appoggio della Marittima, realizzando così un importante tassello di quel programma di approdi diffusi che rappresenterà il nuovo modello di offerta crocieristica”.

Nuovi modelli di ricettività per le crociere

Fulvio Lino Di Blasio, Presidente AdSPMAS e Commissario Crociere Venezia ha affermato: “L’inaugurazione di un home port a Fusina conferma la capacità di tutto il sistema portuale di rinnovarsi per dare risposte certe al mercato, senza compromessi sul fronte della sostenibilità ambientale, nell’ambito di una strategia più ampia che ci pone all’avanguardia a livello internazionale nella sperimentazione di nuovi modelli di ricettività crocieristica diffusa”.

Di Blasio ricorda anche che “Già nel 2021 in qualità di Commissario straordinario ho promosso l’utilizzo del terminal di Fusina nell’ambito degli approdi diffusi, acquisendo la disponibilità del concessionario Venice Ro Port Mos all’utilizzo temporaneo, e non prevalente rispetto al traffico ro/ro, da parte di VTP di due ormeggi per le navi da crociera. Con apposita ordinanza commissariale, tali ormeggi sono stati destinati, anche alle navi da crociera”.