PORTI

Il Gruppo Grimaldi ha completato ieri l’acquisizione del 67% del capitale del porto di Heraklion attraverso Holding of Heraklion Port S.A., un consorzio formato dalle società Grimaldi Euromed e Minoan Lin, per un investimento di 80 milioni di euro.

L’acquisizione da parte del Gruppo Grimaldi è avvenuta a seguito della gara condotta da HRADF (Hellenic Republic Asset Development Fund) che gestisce il programma di privatizzazione dei porti e di altri beni pubblici in Grecia. HRADF, detiene ora il 33% del capitale dell’autorità portuale.

Grimaldi, un partner strategico

Durante la cerimonia della firma, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Kostis Hatzidakis, ha dichiarato: “Oggi è un giorno importante non solo per Heraklion e Creta, ma anche per l’economia nazionale, per tre motivi. In primo luogo, l’Autorità Portuale di Heraklion acquisisce un forte azionista, il Gruppo Grimaldi, che ha già acquisito la maggioranza del capitale dell’Autorità Portuale di Igoumenitsa. In secondo luogo, lo Stato ottiene un’offerta significativa di 80 milioni di euro mantenendo il 33% del capitale dell’Autorità. E in terzo luogo, questa è la prima applicazione della nuova disposizione della Legge 5131/2024, secondo la quale il 50% della somma sarà destinato allo sviluppo dei porti nel portafoglio di HRADF.”

Una nuova crescita per il porto di Heraklion

Il Ministro degli Affari Marittimi e della Politica Insulare, Christos Stylianides, ha affermato: “Oggi si conclude un accordo importante per il futuro del porto di Heraklion. Il porto guadagna un partner forte, che contribuirà significativamente al suo ulteriore sviluppo. Questo passo strategico non solo rafforza il porto stesso, ma stimola anche l’economia locale e nazionale, migliorando il posizionamento della Grecia sulla mappa globale dello shipping.”

Grimaldi e la transizione energetica

Parlando dell’importanza del progetto, il CEO di HRADF, Dimitris Politis, ha sottolineato: “Siamo particolarmente lieti che il Gruppo Grimaldi acquisisca una quota di maggioranza nell’Autorità Portuale di Heraklion e guidi il porto verso una nuova stagione di sviluppo sostenibile. HPA acquisisce un forte azionista di maggioranza che realizzerà importanti investimenti per la sua transizione energetica ed il suo miglioramento operativo. Infine, è particolarmente importante che il 50% della somma sarà investito nello sviluppo dei porti statali, migliorando la loro competitività e creando nuovi posti di lavoro a beneficio delle comunità locali e dell’economia nazionale”.

Porto di Heraklion: un grande potenziale per nuove rotte commerciali

Il Presidente ed Amministratore Delegato di Grimaldi Euromed, Emanuele Grimaldi, ha sottolineato la visione di lungo termine orientata agli investimenti che ha ispirato questa acquisizione: “Abbiamo un ambizioso programma di investimenti volto a sfruttare appieno la posizione strategica di Heraklion nel Mediterraneo orientale. Questo porto ha un grande potenziale per nuove rotte commerciali sia per il trasporto passeggeri che per le merci, comprese le crociere ed il trasporto di veicoli. Faciliteremo la crescita sostenibile del Porto e trasformeremo Heraklion in un vero porto green e un modello per il settore portuale mediterraneo. Il nostro obiettivo finale è promuovere migliori servizi per il Porto, stimolare il commercio, il turismo, le opportunità di business, la creazione di posti di lavoro e una maggiore prosperità per la città di Heraklion, l’isola di Creta e l’intera Grecia”.