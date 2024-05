NAVE

La prima edizione del Blue Design Summit debutta a La Spezia dal 15 al 17 maggio. Si tratta del primo evento dedicato alla progettazione, costruzione e refitting di superyacht. Tre giorni di appuntamenti, incontri, visite tecniche, convegni e networking dedicati alla nautica di lusso e ai protagonisti di tutta la filiera- nazionale e internazionale- per confrontarsi sui temi più attuali e importanti del settore della nautica.

Il summit è promosso da: Comune della Spezia, MiglioBlu, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Confindustria La Spezia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confartigianato, Cna La Spezia e Liguria International.

L’obiettivo è costruire un appuntamento annuale che sia punto di riferimento dell’industria nautica, settore in cui l’Italia è leader nel mondo.

“La Spezia è ormai conosciuta come capitale mondiale della nautica – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – e questo importante evento sarà un’occasione per promuovere l’innovazione, la formazione, la ricerca e l’eccellenza, portata avanti nella nostra città dai più importanti brand al mondo nella costruzione di yacht e superyacht; per confrontarsi su nuove idee di sviluppo con i principali protagonisti di tutta la filiera e per valorizzare il progetto del ‘Miglio Blu’ che abbiamo fortemente voluto creare per mettere a sistema tutti gli attori della Blue Economy e renderci sempre più competitivi a livello internazionale”.

Il Focus sul Design

Blue Design Summit si distingue come evento nautico per la sua focalizzazione sul design e la progettazione, elementi da sempre orgoglio del made in Italy.

Mario Sommariva, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, dichiara: “Con il Blue Design Summit il distretto del Miglio Blu, Spezia come capitale della nautica, compiono un ulteriore salto di qualità. Siamo orgogliosi di avere promosso insieme al Comune questa rassegna dedicata alla progettazione, costruzione e refitting dei superyacht. Attività di eccellenza per le quali il nostro territorio è sempre più protagonista. Questa vocazione deve essere accompagnata con iniziative di qualità nel campo della formazione in modo tale da essere sempre più attrattivi per gli investimenti industriali ed anche per i giovani talenti. Questo significa lavorare guardando al futuro di un territorio che sta dimostrando, ogni giorno di più, immense potenzialità”.

L’evento sarà dunque centrato sull’opera dei designer, alcuni dei quali saranno presenti all’evento. Nello specifico, saranno presenti: Paolo Bertetti di Sanlorenzo, Marco Bonelli di M2Atelier, Sergio Buttiglieri di Cantieri SanLorenzo, Margherita Casprini di Francesco Paszkowski Design, Leonardo Cecchi di ArDeMo – YD, Cantieri Tureddi, Sergio Cutolo di HydroTec, Marco de Jorio di De Jorio Design Swiss, Luca Dini di Luca Dini Design & Architecture, Fabio Ermetto di Cantieri Baglietto, Alfonso Femia di Atelier(s) Alfonso Femia, Paolo Foglizzo di Foglizzo, Francesca Muzio di FM Architettura, Francesco Paszkowski di Francesco Paszkowski Design, Vincenzo Poerio di Tankoa Yachts, Marijana Radovic di M2Atelier, Federico Rossi di Rossinavi, Giorgio Saletti di New Team Interiors e Gian Giacomo Zino di T. Mariotti.

Gli argomenti del Blue Design Summit

Durante l’evento, l’industria dei superyacht si confronterà su temi quali le influenze tra design nautico e architettura di terra, le tendenze del settore, il tema della sostenibilità, con un’attenzione particolare al nuovo trend dei superyacht a vela, ai materiali e alla propulsione. Si discuterà anche di yachting residenziale, in cui i cantieri italiani sono protagonisti.

Il programma dell’evento è disponibile qui

Il Miglio Blu Design Award

L’evento vedrà anche l’assegnazione dei riconoscimenti del Miglio Blu Design Award, decisi da una giuria di designer, giornalisti ed esperti del settore.

Il progetto Miglio Blu è un’iniziativa ambiziosa che mira a trasformare La Spezia in un distretto nautico d’eccellenza, con l’obiettivo di rappresentare un modello di sviluppo sostenibile per il settore nautico.

Questi i cantieri del Miglio Blu che saranno presenti: Antonini Navi, Cantieri Baglietto, Cantieri navali La Spezia, Canieri Riva-Ferretti Group, Cantieri San Lorenzo, Fincantieri, Porto Lotti, The Italian Sea Group, Azimut-Benetti, Rossinavi, Tankoa Yachts.

Come partecipare al Blue Design Summit

Il Blue Design Summit è un evento dedicato agli operatori del settore. La partecipazione è a pagamento o su invito, troverete tutte le informazioni qui