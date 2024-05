MOBILITÀ

Sarà possibile noleggiare direttamente biciclette muscolari, eBike ed eScooter in 15 città

Wetaxi, la startup torinese potenzia i servizi di sharing mobility in oltre 15 città grazie alla partnership con RideMovi, azienda italiana leader nel settore della mobilità condivisa.

Da oggi infatti sarà possibile noleggiare direttamente dall’app Wetaxi oltre 16.000 biciclette muscolari, eBike ed eScooter in 15 città, tra cui Milano, Torino, Bologna, Firenze e Venezia.

Gli utenti potranno facilmente visualizzare in app i mezzi presenti nelle vicinanze e prenotarle direttamente con un clic.

Wetaxi e la micromobilità

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con RideMovi – precisa Massimiliano Curto, CEO di Wetaxi – un altro tassello che dimostra la nostra voglia di costruire eco-sistemi di mobilità che permettono di dare ai nostri utenti sempre più opzioni di trasporto green, alternative all’auto privata. Da oggi, dunque, all’interno della nostra applicazione i servizi di sharing mobility vengono ulteriormente potenziati, arrivando in totale a 33.000 veicoli condivisi e 18 città coperte dai servizi di noleggio”.

Alessandro Felici CEO di RideMovi aggiungr: “Siamo entusiasti di unirci a Wetaxi per costruire insieme un futuro sempre più tecnologico e sostenibile. Siamo certi che la collaborazione tra RideMovi e Wetaxi avrà un impatto importante e potrà semplificare gli spostamenti delle persone incentivando una mobilità intelligente. Grazie a Wetaxi il nostro servizio di micromobilità sarà ulteriormente integrato e faciliterà gli spostamenti urbani delle persone rendendo le città sempre più sostenibili, più vivibili e con un aumento della qualità della vita”.

Wetaxi app e mobilità condivisa

Innovare il trasporto urbano grazie al trasporto pubblico e alla mobilità condivisa per dare un’offerta sempre più completa ai propri utenti è l’obiettivo principale. Wetaxi ha cominciato con il servizio treno grazie all’accordo con Trenitalia, poi il pagamento della sosta in oltre 400 comuni e il trasporto pubblico locale con i biglietti per i bus, tram e metro, grazie alla collaborazione con GTT, ATM e ATAC. Infine la mobilità condivisa, con oltre 33.000 veicoli disponibili tra biciclette, auto elettriche e monopattini, grazie alla partnership con diversi operatori della “sharing mobility” tra cui RideMovi, Zity, Dott e Voi.