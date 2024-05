MOBILITÀ

I dettagli del bando per il noleggio auto in sharing per concessioni fino al 2026 del Comune di Milano

A Milano nuovo bando per noleggio auto in sharing station based per concessioni fino al 2026.

La Giunta del Comune di Milano approva le nuove linee guida per l’avviso pubblico riguardante il bando per noleggio auto servizio di car sharing station based.

Il bando del Comune di Milano sarà pubblicato nelle prossime settimane. Mira a raccogliere manifestazioni d’interesse per la gestione del servizio di noleggio auto a stallo fisso fino al 31 dicembre 2026.

Gli operatori interessati sono invitati a consultare il sito ufficiale del Comune di Milano nelle prossime settimane.

Dettagli del bando per noleggio auto in sharing station based a Milano

Tipologia di Veicoli

Il bando bando per noleggio auto in sharing, richiede che la flotta destinata al servizio sia composta esclusivamente da veicoli elettrici plug-in o range-extended. La categoria dei veicoli include auto, quadricicli e veicoli per il trasporto merci (N1).

Disponibilità e accessibilità

Il servizio di car sharing previsto dal bando per noleggio auto, dovrà essere disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. La flotta minima prevista è di 100 veicoli, supportata da 101 stalli distribuiti strategicamente a Milano e nella Città metropolitana di Milano.

Le auto del car sharing potranno accedere liberamente all’Area C e parcheggiare gratuitamente sia nelle strisce blu sia nelle gialle. Rispettando le modalità operative del sistema station based.

Requisiti per gli operatori

Gli operatori interessati al bando per il noleggio auto a Milano dovranno aderire alle piattaforme Maas (Mobility as a Service), sia quelle attualmente in corso sia quelle future sviluppate dal Comune di Milano o da soggetti accreditati. Questo garantisce una maggiore integrazione dei servizi di mobilità, favorendo un sistema di trasporto più efficiente e sostenibile.

Per maggiori informazioni e per partecipare al bando, gli operatori interessati sono invitati a consultare il sito ufficiale del Comune di Milano nelle prossime settimane.

Cos’è il sistema di car sharing station based

Il sistema di car sharing station based, del bando per il noleggio auto a Milano, si distingue per l’uso di stazioni predefinite. Dove i veicoli vengono noleggiati e riconsegnati. Questo metodo assicura una gestione ordinata e prevede la disponibilità di appositi stalli su suolo pubblico. Saranno concessi agli operatori selezionati tramite una procedura ad evidenza pubblica.

Il nuovo bando per il noleggio auto a Milano è passo avanti verso una mobilità più sostenibile ed efficiente.

L’adozione del sistema station based permetterà di migliorare l’organizzazione e la gestione del servizio di car sharing, contribuendo a ridurre il traffico e le emissioni inquinanti in città.