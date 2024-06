SCIOPERI

Revocato lo sciopero taxi dopo l’incontro al MIT. Prossimo tavolo di confronto al Ministero per il 17 giugno 2024 alle ore 11.00

Lo sciopero taxi, previsto per il 5 e 6 giugno 2024 è revocato dopo l’incontro dei sindacati al MIT. Il servizio taxi sarà quindi regolare nelle giornate del 5 e 6 giugno 2024.

Lo sciopero taxi è revocato dopo l’incontro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con con i rappresentanti dei tassisti. L’incontro riguardava i decreti attuativi della riforma dei servizi taxi e noleggio con conducente Ncc

I sindacati dei tassisti, dopo l’incontro al MIT, hanno deciso di sospendere lo sciopero. Lo sciopero taxi nazionale di 48 ore previsto per il 5 e 6 giugno 2024 è quindi revocato.

I sindacati dei tassisti saranno nuovamente ricevuti al Mit il 17 giugno 2024 alle ore 11.00.

Sciopero taxi revocato – la dichiarazione dei sindacati

«Dall’incontro che si è svolto nella giornata odierna, presso il Ministero dei Trasporti, alla presenza del vice Ministro Edoardo Rixi, è emersa in modo chiaro la volontà di approvare in tempi rapidi i decreti attuativi della legge 12/19 al fine di riuscire a contrastare realmente i diffusi fenomeni di concorrenza sleale e abusivismo presenti nel settore che pregiudicano la tenuta del servizio pubblico e delle sue garanzie a tutela dell’utenza».

Lo dichiarano in modo unilaterale in merito allo sciopero taxi revocato Uiltrasporti, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d’Italia, Uritaxi, Fast Confal taxi, Unica taxi Cgil, Orsa taxi, Usb taxi, Unimpresa, Sitan/Atn.

«Il vice Ministro Rixi ha preso atto delle riserve manifestate dalle varie sigle sindacali presenti – aggiungono – evidenziando che sarà possibile approfondire alcuni elementi di merito e ricordando che già sono stati raccolti sul lavoro fatto, alcuni dei previsti pareri che le varie authority devono rilasciare. L’impegno del vice Ministro Rixi è quello di trovare soluzioni tecniche e normative che diano risposte adeguate ai problemi sollevati, prevedendo un nuovo confronto con le strutture sindacali il prossimo 17 giugno».

Il 5 e 6 giugno 2024 il servizio taxi è quindi regolare, lo sciopero taxi è revocato. Il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, al termine del tavolo al Mit, ha ringraziato le oltre 30 sigle di associazioni in rappresentanza del mondo dei taxi. Rixi ha voluto sottolineare l’importanza dell’incontro come senso di responsabilità nei confronti di tutti gli operatori impegnati sul territorio. Il prossimo tavolo per lo sciopero taxi è programmato al Mit lunedì 17 giugno alle ore 11.