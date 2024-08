MOBILITÀ

Roberto Tomasi, AD di Autostrade per l’Italia, parla di rigenerazione e tecnologia al meeting di Rimini.

Reti fisiche e reti sociali, ma anche innovazione e rigenerazione, questi i presupposti per innovare la mobilità nel futuro di Autostrade per l’Italia. Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia ha dichiarato come occorra rigenerare una rete autostradale nata più di 60 anni fa.

Un’opera complessa che, anno dopo anno, vanta volumi di traffico sempre più elevati. Potenziare la rete autostradale significa dunque, dare slancio all’economia del Paese.

Il tutto può e deve avvenire utilizzando nuove tecnologie di costruzione ma anche facendo largo uso di quegli strumenti che siano in grado di rigenerare le opere esistenti.

Le dichiarazioni di Roberto Tomasi AD di Aspi al meeting di Rimini 2024

“Ci sono diversi progetti di innovazione che abbiamo. Innanzitutto, dobbiamo rigenerare una rete che ha più di 60 anni, che è estremamente complessa e con volumi di traffico sempre crescenti. Quindi tecnologie di costruzione, tecnologie di rigenerazione e abbiamo anche bisogno di potenziare questa rete in alcuni nodi che sono fondamentali per il Paese. Siccome rimarrà nei prossimi 20-30 la modalità centrale per spostare le persone e le merci, dobbiamo innovare anche perché questa mobilità diventi sempre più digitale, ovvero rendere gli utenti sempre più informati e sicuri nel loro spostarsi e sempre più sostenibili. Quindi vettori energetici, parliamo di biocarburanti, di vettori e auto elettriche che saranno il futuro della mobilità non solo italiana ma mondiale”.