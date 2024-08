Infrastrutture

Numeri da record all’Italia in Movimento, l’area dedicata alle infrastrutture e trasporti all’interno del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, anche noto come Meeting di Rimini.

La manifestazione ha infatti registrato 800mila ingressi tra il 20 e il 25 agosto ed oltre 50mila persone hanno visitato l’area coordinata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con migliaia di visitatori accolti ogni giorno negli spazi espositivi di Guardia Costiera, Albo Nazionale Autotrasportatori, RAM, PON INFRASTRUTTURE e Reti, Gruppo FS, ANAS, FNM, ENAV, ENAC, ANSFISA, Autostrade per l’Italia, ACI.

Le esperienze virtuali al Meeting di Rimini

Ogni spazio espositivo ha fornito occasioni di interattività ed innovazione, con più di 13mila accessi complessivi alle oltre 15 tra esperienze immersive e simulatori. Con l’uso di appositi visori, oltre mille persone hanno scoperto il progetto dell’attraversamento stabile sullo Stretto di Messina, 600 sono invece le persone che sono salite a bordo dell’elicottero della Guardia Costiera, che i ha presentato anche i robot sommozzatori per il salvataggio in mare.

Sono stati infine oltre cento i visitatori che hanno avuto l’opportunità di salire per la prima volta su una macchina a guida autonoma, nell’ambito del progetto AIDA del Politecnico di Milano.

Le personalità della politica, delle istituzioni e dello sport

Sono state 110 le personalità di primo piano dal mondo della politica, delle istituzioni e della società civile che hanno visitato l’Italia in Movimento, partecipando ai 13 eventi organizzati presso la Piazza MIT. Protagonista il panel con la partecipazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini, insieme al ministro Matteo Piantedosi e al campione e pilota motociclistico Loris Capirossi.

Tra i partecipanti all’evento, dal titolo: In strada guida la sicurezza: obiettivo zero vittime, anche Alessandro Invernici dell’Associazione Ragazzi On the Road, uno dei responsabili di una iniziativa promossa dal MIT e dal Ministero dell’Interno dove 20 giovani hanno avuto la possibilità di partecipare a reali turni di servizio delle forze dell’ordine, accompagnati da una equipe educativa, imparando molto sulla sicurezza stradale e pubblica. L’iniziativa è stata accompagnata dalla distribuzione gratuita, in Fiera, di 4.000 alcol-test monouso.