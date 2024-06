MOBILITÀ

Mobilità urbana e parcheggi in Italia, è crisi: secondo i dati dell’Osservatorio AIPARK (Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità) l’Italia è al top della classifica europea per numero di autovetture: ce ne sono infatti 690 ogni 1.000 abitanti, contro una media Ue di 560.

Si calcola inoltre che una parte consistente del traffico urbano, circa il 30%, sia generato da veicoli in cerca di parcheggi: una cifra enorme se si considera che il 75% della popolazione europea vive nelle città. Il tempo medio di ricerca è di 15 minuti al giorno, che sale fino a oltre il doppio nel nostro paese. Eppure, nonostante gli evidenti disagi, 3 italiani su 4 continuano a spostarsi in macchina rendendo la mobilità urbana sempre più intensa.

Mobilità in città: mancano 67omila parcheggi

Dunque ai tanti veicoli che affollano le aree interne delle città, non corrisponde un’offerta adeguata di strutture di sosta/parcheggi. Per correggere questo squilibrio l’Osservatorio AIPARK calcola che sarebbe necessario aggiungere a quelli esistenti, oltre 670.000 posti . Le città europee più con maggiori infrastrutture invece dispongono mediamente di 1 posto auto ogni 10 residenti.

Parcheggi: le strutture di sosta come hub urbani

“La soluzione all’emergenza – commenta Laurence A. Bannerman, Segretario Generale AIPARK – è una politica integrata della mobilità urbana che veda le aree di sosta (su strada e in struttura) e i servizi a loro collegati, come strumenti cardine da cui ripartire per ridurre la congestione, progettare la riqualificazione e la mobilità urbana, incentivare l’uso di forme alternative di trasporto, ridurre l’inquinamento”.

“A tal proposito – conclude il Segretario Generale – l’innovazione digitale consente oggi nuove configurazioni delle infrastrutture di sosta in Hub Urbani rendendoli più smart, convenienti, efficienti e adattabili alle esigenze degli utenti e delle città per poter governare la mobilità in chiave multimodale per le persone (a completamento della propria esperienza di mobilità) e le cose.”

L’innovazione digitale in aiuto

Alessandro Labellarte, Presidente di AIPARK , afferma: ” Emerge chiara la consapevolezza dell’esigenza di un cambiamento profondo capace di dare risposte ad alcuni dei grandi temi del nostro tempo: la congestione urbana, l’inquinamento, l’accessibilità e l’inclusione sociale. Ovviamente ciò sarà tanto più possibile quanto il processo di digitalizzazione della sosta sarà rapido.”