MOBILITÀ

Nasce Milano Mind, una nuova stazione ferroviaria nel milanese. Lo annuncia Rete Ferroviaria Italiana con un comunicato, per quello che è stato definito un nuovo modello di mobilità metropolitana.

L’apertura di questa nuova fermata è importante non solo per i cittadini di Rho – Pero ma anche per tutti i lavoratori pendolari che ogni giorno prendono il treno diretti a Milano. Secondo le stime Milano Mind consentirà a 45mila mila persone di raggiungere, ogni giorno, sia il nuovo Mind (Milano Innovation District), sia il quartiere di Cascina Merlata.

La stazione Milano Mind sarà costruita sulla linea Milano – Varese, tra Rho Fiera e Milano Certosa. Si tratta di un’opera che costerà circa 33,5 milioni di euro che andrà a inserirsi in un contesto urbano in forte sviluppo.

Milano Mind presenterà diversi punti d’interesse, quali ad esempio il nuovo ospedale Galeazzi (600 posti letto), il nuovo Campus Scientifico dell’Università Statale di Milano , il centro di ricerca Human Technopole (un istituto italiano di ricerca per la vita fondato nel 2016) e il Merlata Bloom, centro per lo shopping.

Milano Mind, una struttura all’avanguardia

La stazione prevede diversi interventi volti a renderla uno scalo ferroviario moderno. Innanzitutto, è prevista una banchina coperta. Per muoversi, ci saranno scale normali, scale mobili, ascensori e passerella MIC. Verrà realizzato poi un edificio di stazione con atrio, sala d’attesa e servizi per i viaggiatori.

All’esterno, per favorire la mobilità sostenibile, ci sarà una velostazione per le bici. La stazione sarà infatti parte dell’itinerario ciclabile comunale grazie al collegamento lato Cascina Merlata, ed è già stata progettata una rampa che consentirà di attraversare in sicurezza i binari. Sono comunque previste anche aree dedicate a taxi e parcheggi.

L’Amministratore delegato di RFI Gianpiero Strisciuglio ha dichiarato: “La realizzazione di questa fermata è per noi molto importante. Milano MIND sarà un esempio di stazione che avrà funzioni e servizi pensati per un contesto urbano in piena trasformazione, molto diverso da quello attuale”.