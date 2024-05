Infrastrutture

Aumentare la sicurezza, incrementare e velocizzare gli interventi di manutenzione sulla statale 100 Bari-Taranto.

Questo l’obiettivo di una recente riunione che si è svolta al MIT.

L’incontro è stato richiesto dal Comitato strade sicure statale 100 Bari-Taranto per fare il punto della situazione a seguito delle richieste dei manifestanti scesi in piazza a Mottola nei giorni scorsi.

Il territorio, alla luce dei gravi e numerosi incidenti, chiede un intervento per dire basta alle stragi che si verificano sulla Statale 100.

Solo negli ultimi 5 mesi sono state registrate 9 vittime: le ultime pochi giorni fa. In un grave incidente, uno scontro frontale contro un tir all’altezza dello svincolo di San Basilio, hanno perso la vita madre e figlio.

Alla riunione al MIT hanno partecipato:

il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

il senatore Andrea Paganella

per Anas l’Amministratore Delegato Aldo Isi e il Responsabile Anas Puglia Vincenzo Marzi

il presidente del Comitato strade sicure statale 100 Bari-Taranto Vanni Caragnano

Cittadini e familiari delle vittime hanno chiesto interventi urgenti per mettere in sicurezza la statale. In particolare si chiede di trasformare la strada da due a quattro corsie con spartitraffico centrale.

Evitare eccessi di velocità e sorpassi azzardati sulla Bari-Taranto

Nelle prossime settimane ci sarà un’accelerazione sui primi interventi di manutenzione programmata in corso, per evitare eccessi di velocità e sorpassi azzardati.

A questo si aggiunge una svolta importante. Sulla tratta Gioia del Colle-San Basilio l’iter di autorizzazione al Ministero dell’Ambiente ha fatto un passo avanti: il 22 aprile il MASE le integrazioni richieste ad Anas.

Il MIT ha comunicato che il processo autorizzativo si concluderà entro pochi mesi, “e verrà reperita la copertura finanziaria nell’aggiornamento 2025 del contratto di programma Mit-Anas di circa 120 milioni. Così potranno partire concretamente i lavori”.

Nel corso della riunione si è discusso anche della tratta San Basilio-Palagiano in corso di progettazione su cui Anas ha raccolto le proposte avanzate dal Comitato.