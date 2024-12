MOBILITÀ

Il Bonus Biciclette è un aiuto economico riconosciuto da enti pubblici e regioni per incentivare la mobilità sostenibile, con interventi che variano nelle diverse regioni e comuni e che comprendono agevolazioni fino a 1000 euro. Scopriamo nel dettaglio chi può usufruirne ed in quali regioni è già attivo il Bonus Bici 2025.

Bonus Bici 2025: ecco chi può richiederlo

Il Bonus Bici 2025 è rivolto ai cittadini residenti nelle regioni e nei comuni che aderiscono all’iniziativa. Tra i beneficiari, oltre a quelli che risiedono nel comune di appartenenza, rientrano anche tutti coloro che rottamano vecchi mezzi inquinanti, oppure i pendolari che usano servizi di bike sharing in abbinamento al trasporto pubblico locale. Ogni regione ha criteri propri, quindi è essenziale informarsi presso il proprio comune o regione di residenza per conoscere i requisiti esatti e le condizioni per accedere al bonus.

I contributi del Bonus Bici 2025

I Bonus Bici possono essere di vario tipo, nello specifico:

buoni o contributi economici per l’acquisto di due ruote classiche o elettriche (come nel caso della Regione Emilia-Romagna)

per l’acquisto di due ruote classiche o elettriche (come nel caso della Regione Emilia-Romagna) voucher per il bike sharing abbinato al trasporto pubblico (come in Lombardia)

per il bike sharing abbinato al trasporto pubblico (come in Lombardia) compenso monetario per chi percorre chilometri con la propria bicicletta nell’arco di un mese (come nell’iniziativa “Pedala, Firenze ti premia” del Comune di Firenze)

Quando sarà possibile chiedere il bonus biciclette?

Le date di attivazione dei vari bandi per gli incentivi sono ancora in fase di definizione, basterà dunque monitorare i siti delle varie amministrazioni locali per venire a conoscenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al bonus biciclette 2025.

Al momento in Emilia-Romagna è già pronta la domanda per il prossimo anno, mentre nel comune di Firenze il lancio del kit Pin Bike ed un’app ad hoc incentiva chi utilizza la bici, dando fino a 20 centesimi per chilometro per km percorso. L’iniziativa ha una durata compresa tra il 3 giugno di quest’anno e il 2 giugno 2025.

Come fare domanda

La documentazione necessaria per richiedere il Bonus Bici può variare a seconda della regione. In generale, per accedere agli incentivi per l’acquisto di una bici elettrica bonus bici 2025 è necessaria l’iscrizione al portale regionale utilizzando sistemi di autenticazione come SPID o CIE. Bisognerà compilare un modulo on line, indicando i dati personali e la fattura o ricevuta fiscale dell’acquisto della bici e il codice IBAN per l’eventuale rimborso.

Una volta presentata la documentazione richiesta, il rimborso del contributo viene erogato direttamente sul conto corrente del richiedente, oppure si può ottenere uno sconto immediato in fase di acquisto presso i rivenditori aderenti all’iniziativa. Necessaria anche una dichiarazione di conformità della bici alle normative, in caso di biciclette elettriche.

Il Bonus Bici elettrica 2025 della Regione Emilia-Romagna

Un bando già attivo è quello dell’ Emilia-Romagna: dal 9 gennaio al 1° luglio 2025, i cittadini maggiorenni e residenti nei 207 comuni elencati nel bando, potranno richiedere un contributo per l’acquisto di una bici elettrica o una cargo bike a pedalata assistita, purché l’acquisto sia stato effettuato a partire dal 1° gennaio 2025.

I richiedenti che presenteranno domande dovranno risultare intestatarie della fattura di acquisto, intestatarie o cointestatarie del conto corrente bancario o postale su cui verrà effettuato il versamento del contributo. L’entità del contributo varia fino a 500 euro per l’acquisto di una bici elettrica e fino a 1.000 euro per l’acquisto di una cargo bike. Il contributo non potrà superare il 50% del costo del mezzo.

L’iniziativa si rivolge a residenti nelle zone della regione particolarmente colpite dal superamento dei livelli limite di inquinanti come PM10 e NOx, che hanno aderito al Piano Regionale per la Qualità dell’Aria e sono sottoposte a misure di controllo in risposta alla procedura di infrazione europea per il superamento di tali limiti. L’accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda deve essere effettuato esclusivamente con credenziali di persona fisica SPID L2, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Gli incentivi della Regione Lombardia

Dal 1° maggio 2024 al 30 giugno 2025, i residenti della regione Lombardia possono richiedere il bonus bici ed ottenere un voucher per utilizzare servizi di bike-sharing, monopattini, scooter elettrici e anche car-sharing. Gli utenti che possiedono un abbonamento annuale al trasporto pubblico potranno ricevere un voucher per utilizzare biciclette, monopattini, auto e scooter in abbinamento.

Il valore del voucher varia dai 50 ai 100 euro, in base alle diverse convenzioni con l’ operatore di sharing scelto ed in base alle richieste che perverranno da parte delle aziende di trasporto pubblico e alle risorse complessivamente disponibili. Per questa misura, la Regione Lombardia ha messo a disposizione 7,9 milioni di euro, stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Continua a leggere: Sciopero autotrasporto 9 e 10 dicembre 2024