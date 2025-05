AUTOBUS

A Bari sono stati di recente presentati i primi autobus elettrici, che saranno utilizzati per potenziare, in via del tutto sperimentale, le linee TPL della città, in particolare quelle relative alle navette A, B, C.

I nuovi bus in circolazione fanno parte di un primo lotto di 23 autobus elettrici lunghi 9,5 metri, acquistati secondo l’accordo Consip-Iveco.

La dotazione complessiva ammonta a poco più di 13 milioni 174mila euro a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della politica di rinnovo della flotta di bus al servizio del trasporto pubblico urbano.

L’obiettivo del capoluogo pugliese è rendere il sistema di trasporto pubblico locale completamente a emissioni zero entro il 2026; un traguardo che potrà essere raggiunto anche grazie all’integrazione con il sistema Bus Rapid Transit (BRT), anch’esso totalmente a trazione elettrica.

TPL Bari, 135 autobus elettrici in circolazione sperimentale

Il piano complessivo prevede l’acquisto di un totale di 135 autobus elettrici. Oltre ai 23 già menzionati da 9,5 metri, sono previsti altri 13 bus da 10,5 metri, il cui arrivo è atteso per il prossimo giugno.

La flotta sarà completata con ulteriori 99 mezzi da 12,5 metri, che arriveranno a gennaio 2026.

Come anticipato sopra, questi nuovi mezzi in circolazione serviranno a potenziare il servizio TPL della città, in particolare quello relativo alle aree coperte dalle navette A, B e C. Questo perché Amtab, l’azienda municipalizzata dei trasporti autofiloviari baresi, intende testare i livelli di autonomia dei singoli mezzi.

Contestualmente, Amtab di Bari sta formando gli autisti e il personale delle officine, al fine di garantire non solo la sostenibilità, ma anche la sicurezza del servizio TPL.

Caratteristiche tecniche e accessori dei nuovi bus elettrici

Entrando nel dettaglio, gli autobus elettrici integrano a bordo diverse tecnologie avanzate per migliorare sia l’esperienza dei passeggeri sia la sicurezza a bordo.

Nello specifico, i mezzi sono dotati dei più recenti sistemi di validazione elettronica contactless, permettendo così l’utilizzo di carte di credito e smartphone per il pagamento.

Ogni bus include sistemi di videosorveglianza di ultima generazione; a bordo sono inoltre presenti anche sensori di assistenza alla guida, per garantire la sicurezza di passeggeri e cittadini.

La sicurezza sarà ulteriormente supportata da un sistema di videosorveglianza degli angoli ciechi per rilevare ostacoli, sia mobili sia fissi. Sempre in materia di sicurezza, a bordo sono presenti anche i sistemi di rilevamento automatico dei limiti di velocità e dei segnali stradali.

Dal punto di vista tecnico, questi autobus offrono un’autonomia di circa 240 chilometri e hanno una potenza totale di 290 Kw2.

Mobilità sostenibile: i prossimi obiettivi del TPL di Bari

Bari continua a investire nel rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico, puntando su un nuovo modello di mobilità che sia davvero sostenibile, per contrastare le isole di calore e l’inquinamento ambientale.

Tra le iniziative in corso rientrano la gara per l’installazione di una stazione di ricarica elettrica presso l’officina Amtab, in via di pubblicazione, e la realizzazione di un altro punto di ricarica nella zona di via Mitolo, a Poggiofranco.

Questi passi si inseriscono in un percorso che vede Bari impegnata non solo nell’ottimizzare la qualità dei mezzi, ma anche nel promuovere l’accessibilità del servizio TPL attraverso l’introduzione di tariffe agevolate e la digitalizzazione dei supporti cartacei.

