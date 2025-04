TRENO

Nuovo treno elettrico per l’Abruzzo: più comfort, meno emissioni: ecco come Trenitalia rinnova la sua flotta

Il nuovo treno elettrico d’Abruzzo

Un nuovo treno elettrico monopiano di ultima generazione è in servizio sulle linee Ancona-Teramo, Pescara-Termoli e Pescara-Sulmona. Il convoglio fa parte della flotta Regionale Trenitalia (Gruppo FS). È il terzo dei cinque previsti dal Contratto di Servizio 2023-2033 tra Regione Abruzzo e Trenitalia. La flotta regionale si rinnova, dunque: Salgono a 22 i treni monopiano in circolazione. Tra questi, 12 elettrici e 10 diesel. Aumentano anche qualità e puntualità: il 92,3% dei viaggiatori ha espresso un giudizio positivo. L’età media dei convogli scenderà da 20 a 15 anni entro il 2027.

Investimenti e spese

Il piano di investimenti vale oltre 181 milioni di euro, di cui 34 per i 5 nuovi treni. Trenitalia copre 152,6 milioni. La Regione Abruzzo cofinanzia con 28,8 milioni, anche grazie a fondi PNRR e ministeriali. La parola chiave per il nuovo treno è sostenibilità: Riduce i consumi del 30% e raggiunge il 97% di riciclabilità. Velocità massima: 160 km/h. Ospita fino a 530 passeggeri, di cui oltre 300 seduti. Previste 20 postazioni bici con ricarica elettrica. A bordo ci saranno anche prese USB, Wi-Fi, illuminazione naturale, spazi per mobilità ridotta e un sistema di videosorveglianza live. Il Regionale in Abruzzo offre ogni giorno fino a 163 treni e 70 mila posti. Anche nei festivi garantito il servizio, con quasi 40 mila posti. Oltre 600 combinazioni treno+bus collegano città, università e ospedali. Attivo il servizio Pescara Airlink: 23 bus al giorno tra la stazione centrale e l’aeroporto d’Abruzzo

