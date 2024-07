LOGISTICA

Si è svolto ieri mercoledì 3 luglio il webinar :“Strategie per migliorare il processo e i sistemi di slot booking” proposto da GS1 Italy, organizzazione non profit che promuove l’utilizzo degli standard GS1.

Il webinar è nato con l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle aziende sul tema del miglioramento dei sistemi di prenotazione degli slot di carico e scarico delle merci affinché sia possibile:

-Ridurre l’incidenza delle attese allo scarico

-Recuperare la produttività

-Ottimizzare l’utilizzo degli automezzi di trasporto

-Consolidare azioni di miglioramento lungo la supply chain

Lo slot booking è infatti un nodo critico della filiera logistica per tutti gli attori coinvolti: distributori, produttori, trasportatori e operatori logistici.

Gli interventi durante il webinar sono stati a cura di Luca Zanzottera, ECR Project Manager – GS1 Italy e Gabriele Belloni, Senior Manager, logistics & supply chain consulting – aBCD Consulting.

Il webinar è stato organizzato in ambito ECR (efficient consumer response) Italia, l’associazione che raggruppa le principali aziende di industria e distribuzione per innovare i processi e per migliorare l’efficienza di filiera produttore-distributore-consumatore.

Cosa sono i sistemi di slot booking

I sistemi di slot booking sono strumenti informatici che gestiscono il processo di prenotazione presso un determinato magazzino. Questi sistemi sono importanti poichè dal 2010 ad oggi il sistema logistico nazionale è cambiato in maniera significativa. In particolare è cambiato e sta cambiando il sistema di trasporto. Lo sviluppo di outsourcing strategico ha portato ad un incremento della pratica della sub-vezione.

Settore trasporto merci: una continua contrazione

Il numero delle aziende attive nel settore trasporto merci c/terzi è in contrazione continua. La contrazione riguarda principalmente le aziende di piccole dimensioni ma anche la capacità di trasporto espressa dalle aziende attive è in contrazione continua a causa della scarsità di autisti professionisti.

I tempi di attesa dei mezzi

Dall’analisi dei dati del webinar è risultato che i mezzi in anticipo hanno tempi di attesa superiori a quelli dei mezzi in ritardo (allo scarico circa 20 minuti). In termini di filiera l’arrivo in anticipo dei mezzi non è un vantaggio, ma rappresenta dunque una inefficienza.

In particolare, il 78% dei mezzi si presenta più di 30 minuti prima o più di 30 minuti dopo l’inizio della slot. È quindi più probabile che un mezzo non arrivi al carico/scarico all’orario prenotato.

Dai dati mostrati durante il webinar, si evince che solamente il 22% dei mezzi si presenta in un intervallo di puntualità di circa 30 minuti. I tempi di attesa dipendono in parte dal processo di slot booking e in parte da eventi esterni che, nella maggior parte dei casi, si potrebbero prevedere (traffico, ore di guida).

Attraverso i miglioramenti del processo di slot booking è possibile ridurre questa inefficienza attraverso un sistema in grado di

conoscere le informazioni in tempo reale, condividere previsioni attendibili e gestire tutte le variabili in maniera

coordinata tra loro.

