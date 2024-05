LOGISTICA

Fatturato sopra il miliardo per Fercam nel 2023. Ottimi risultati per il settore Distribution che dall’anno in corso sarà gestito dalla neocostituita Joint Venture DACHSER & FERCAM Italia.



Nel 2023 l’azienda ha proseguito nel proprio programma di investimenti nel core business e l’anno in corso è iniziato con l’apertura di una struttura a Kaunas, in Lituania. Il sito è dedicato al Full Truck Load combinato strada/rotaia e stradale con automezzi propri e freight management.

Fercam è riuscita a raggiungere anche nel 2023 un fatturato netto di oltre un miliardo, attestandosi su 1.06mio € (-6% rispetto all’esercizio precedente).

Il settore Distribution ha segnato +4,6% di fatturato.

L’aumento del numero di trasporti (+4%) nel settore FULL TRUCK LOAD, a causa della riduzione dei noli, non si è trasformata in un altrettanto favorevole andamento del fatturato del settore FTL. Quest’ultimo da solo costituisce più del 50% del fatturato globale dell’azienda.

Nonostante una congiuntura mondiale debole, nel 2023 Fercam è riuscita a limitare gli effetti negativi. Diversi progetti, rinviati a causa della pandemia, sono stati avviati e in parte conclusi nel 2023.

Avviato un ampio programma di investimenti per l’ampliamento della rete e del parco automezzi. Si sono concentrati soprattutto su una maggiore sostenibilità dei servizi erogati con un massiccio impiego di carburanti alternativi, quali il HVO, atti a ridurre le emissioni di CO².

Fercam apre una controllata in Lituania

Per il core business aziendale, il Full Truck Load, è stata ulteriormente ampliata la rete di consociate estere: all’inizio dell’anno in corso è stata costituita una società in Lituania, a Kaunas, a nord ovest di Vilnius.

Le attività in Lituania, che oltre al trasporto intermodale da e verso Italia-Paesi Baltici, prevedono anche trasporti su strada dall’Europa verso paesi Baltici e Finlandia.

Saranno effettuate dal parco automezzi proprio, forte di 30 unità e integrati da operatori locali.

In particolare, il trucking di ritiro e consegna di automezzi in servizio nel trasporto intermodale costituirà un servizio di cui si occuperanno gli addetti della nuova controllata lituana.