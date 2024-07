CAMION

FERCAM, storica azienda altoatesina specializzata in logistica e trasporti, ha recentemente celebrato il suo 75° anniversario. L’evento, emozionante e carico di significato, si è svolto in connessione remota, coinvolgendo simultaneamente collaboratori e collaboratrici di oltre 100 filiali in tutto il mondo. Tra gli ospiti d’onore erano presenti il senatore Luigi Spagnolli, erede del fondatore, e il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi.

FERCAM celebra 75 anni di sfide e successi

La celebrazione ha visto la partecipazione di tutte le filiali, inclusa la recentemente aperta sede di Nuova Delhi, sottolineando l’espansione globale di FERCAM. Durante l’evento, sono stati ripercorsi i momenti salienti della storia dell’azienda, con interventi significativi tra cui quello di Franco Raffaelli, storico dipendente, che ha condiviso la sua lunga carriera iniziata a soli 15 anni e culminata in un ruolo dirigenziale accanto a Eduard Baumgartner.

Hannes Baumgartner, amministratore delegato, e Thomas Baumgartner, presidente di FERCAM, hanno evidenziato le tappe cruciali dello sviluppo aziendale. In occasione del 75° anniversario è stato pubblicato un libro dedicato alla storia di FERCAM e ai suoi dipendenti, veri protagonisti della crescita e del successo dell’azienda.

La storia di FERCAM

Fondata il 12 luglio 1949, FERCAM ha attraversato diverse fasi di gestione. Sotto la guida di Luigi Spagnolli e Bruno Perina, l’azienda è diventata un punto di riferimento nel settore dei trasporti nazionali. Eduard Baumgartner ha poi guidato FERCAM attraverso importanti acquisizioni, tra cui quella dello spedizioniere Gondrand, ampliando il portafoglio dei servizi offerti. Thomas Baumgartner ha portato l’azienda a nuovi livelli di successo, trasformandola in leader nel trasporto di collettame e stringendo una partnership strategica con DACHSER.

Dal 2017, sotto la guida di Hannes Baumgartner, FERCAM ha continuato a crescere, raggiungendo un fatturato di oltre 1 miliardo di euro ed espandendo la sua presenza a oltre 100 filiali in Europa, Africa e Asia.

Innovazione e sostenibilità

La celebrazione ha sottolineato l’importanza di FERCAM nel panorama internazionale dei trasporti e della logistica, mettendo in luce la dedizione dei suoi collaboratori e il costante impegno verso l’innovazione e la sostenibilità ambientale e sociale. Nel suo discorso, l’amministratore delegato ha dichiarato: «Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il contributo di coloro che hanno lavorato e che lavorano in FERCAM. La vostra dedizione, il vostro impegno e la vostra passione hanno reso l’azienda ciò che è oggi. Vi ringrazio di cuore per il vostro contributo e per essere parte integrante della nostra squadra!».

FERCAM è un operatore logistico multinazionale a gestione familiare che ha concluso il 2023 con un fatturato di 1,06 miliardi di euro. Presente in 21 paesi con filiali di proprietà e una fitta rete di corrispondenti in tutto il mondo, opera nei diversi settori del trasporto e della logistica con servizi specializzati. Tra i principali servizi offerti:

Transport : per i carichi su strada e rotaia.

: per i carichi su strada e rotaia. Air & Ocean : per le spedizioni aeree e marittime in import ed export, con una struttura propria per la gestione delle attività doganali.

: per le spedizioni aeree e marittime in import ed export, con una struttura propria per la gestione delle attività doganali. Special Services: logistica dell’arte, Fairs & Events per le attività fieristiche, Traslochi e Relocation services, e Gestione Documentale Archivi con servizi altamente specialistici ad aziende e privati.

FERCAM continua a distinguersi per la sua capacità di adattamento e innovazione, rimanendo un punto di riferimento nel settore della logistica e dei trasporti.

