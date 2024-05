LOGISTICA

Nuovi fondi per il bando destinato alle imprese che operano nella logistica. Stanziato dalla Regione Liguria un incremento per il bando dedicato all’innovazione e alla digitalizzazione a favore delle imprese del settore.

Il bando è stato rifinanziato con ulteriori 343 mila euro con l’obiettivo di accompagnare gli investimenti delle 35 aziende che hanno presentato domanda.

Lo ha deciso la giunta regionale della Liguria, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, ai Porti e alla Logistica Alessio Piana.

La nuova integrazione economica, ha sottolineato Piana, porta a oltre 2,2 milioni di euro la dotazione complessiva del bando, garantendo il co-finanziamento regionale a tutti i 35 progetti presentati e ritenuti da Filse ammissibili.

“Un importante segnale che testimonia, ancora una volta, l’attenzione regionale verso un settore in crescita che, nell’attesa della realizzazione di alcune importanti infrastrutture fisiche, necessita di interventi immateriali importanti per migliorare i flussi delle merci da e per i nostri porti”, ha concluso Piana.

Bando logistica: copertura del 50% dell’investimento

La misura, rientrante nell’azione 1.3.7 del Pr Fesr 2021-2027, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a copertura del 50% dell’investimento effettuato dalle imprese richiedenti per:

attrezzature

impianti

componenti

sistemi

programmi informatici

acquisto di software dedicati a gestione, controllo e programmazione del processo logistico

La digitalizzazione della logistica è cruciale per ottimizzare le operazioni, migliorare l’efficienza e ridurre i costi nel trasporto e nella gestione delle merci.

Attraverso l’uso di tecnologie come l’IoT, l’IA e il machine learning, è possibile tracciare in tempo reale le spedizioni, ottimizzare le rotte e prevedere la domanda, garantendo una catena di approvvigionamento più agile e resiliente.