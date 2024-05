LOGISTICA

Ansi-Logistica integrata entra a far parte della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica.

Ansi è l’associazione che riunisce le aziende attive nei settori della logistica, del trasporto, della consegna e del montaggio degli arredi.

L’associazione rappresenta realtà aziendali che contano più di 5.000 lavoratori, a cui viene applicato dal 1° marzo scorso il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione in vigore sulla base di un accordo firmato con FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti.

Nella rete Confetra rientrano le categorie imprenditoriali che si occupano di trasporto, spedizione, logistica e deposito merci, oltre a quelle che operano in ambiti connessi ed ausiliari.

L’organizzazione ha la maggiore rappresentatività nel settore di riferimento.

Il commento del presidente di Ansi Andrea D’Angelo

“L’ingresso di Ansi in Confetra scaturisce da un percorso segnato dalla comunione di intenti e parte proprio dal nostro impegno nel contrattualizzare un comparto prima senza casa. La spinta innovativa, il confronto costante con le organizzazioni sindacali e il dinamismo sono i punti di forza che portiamo in dote in questa nuova esperienza”, così il presidente di Ansi Andrea D’Angelo nell’annunciare la notizia.

Chi è Confetra

Costituita il 13 aprile 1946, la Confetra rappresenta a livello politico, economico, sociale e sindacale le categorie imprenditoriali operanti nei settori del trasporto, della spedizione, della logistica e del deposito delle merci, nonché in settori a questi connessi ed ausiliari.

Confetra vanta una vasta rappresentatività nel settore di riferimento ed è l’unica organizzazione di livello confederale del tutto autonoma da qualsiasi altra organizzazione.