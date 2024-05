CAMION

Veicoli pesanti: Consiglio Ue approva i nuovi standard per le emissioni di CO2 dei veicoli. L’Italia vota contro.

Il Consiglio Ue, per i veicoli pesanti, adotta formalmente, oggi 13 maggio 2024, il nuovo regolamento sugli standard per le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti. Il regolamento per gli standard delle emissioni di Co2 dei veicoli modifica e rafforza le norme esistenti.

Il nuovo regolamento degli standard per le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti è adottato a maggioranza qualificata, con l’Italia, la Polonia e la Slovacchia che hanno votato contro. La Repubblica ceca si è astenuta.

Le nuove norme relative alle emissioni dei veicoli pesanti riducono ulteriormente le emissioni di CO2 derivanti dal trasporto stradale.

Queste nuove norme per le emissioni di CO2 introducono, inoltre, nuovi obiettivi per il 2030, per il 2035 e per il 2040.

Resta valido, invece, l’obiettivo per i veicoli pesanti esistente per il 2025. L’obiettivo per il 2025 richiede una riduzione delle emissioni del 15% per i camion di peso superiore a 16 tonnellate.

Il nuovo regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue. L’efficacia e l’impatto del regolamento modificato saranno riesaminati dalla Commissione nel 2027.

Estensione regolamento emissioni di CO2 dei veicoli pesanti ad altri veicoli

In base alle nuove norme, sulle emissioni di CO2 dei veicoli, l’ambito di applicazione del regolamento esistente viene ampliato per sottoporre a obiettivi di riduzione delle emissioni tutti i nuovi veicoli, compresi i camion più piccoli, gli autobus urbani, i pullman e i rimorchi.

Nuovi obiettivi emissioni CO2 per i veicoli pesanti

In linea con gli obiettivi climatici dell’Ue per il 2030 e oltre, il regolamento stabilisce tre nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni dei veicoli pesanti:

del 45% a partire dal 2030 in aumento rispetto al 30% previsto dalle norme attuali;

del 65% a partire dal 2035;

del 90% a partire dal 2040.

A chi si applicano i nuovi obiettivi emissioni CO2 per i veicoli

Questi obiettivi sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti si applicano agli autocarri medi, agli autocarri pesanti di peso superiore a 7,5 tonnellate e agli autobus interurbani.

Per gli autobus urbani, invece, le nuove norme introducono un obiettivo di emissioni zero entro il 2035, con un obiettivo intermedio del 90% entro il 2030.

Tra le altre cose, la Commissione dovrà anche valutare la possibilità di sviluppare una metodologia comune per la valutazione e la rendicontazione delle emissioni di CO2 dell’intero ciclo di vita dei nuovi veicoli.

Il settore dei veicoli pesanti è responsabile di oltre il 25% delle emissioni di gas serra derivanti dal trasporto su strada nell’Ue. La proposta di revisione dell’attuale regolamento sulle emissioni di questa categoria di veicoli, in vigore dal 2019, era prevista entro il 2022.

La Commissione aveva presentato la proposta il 14 febbraio 2023, come parte integrante del pacchetto legislativo “Fit for 55”, che ha fissato l’obiettivo generale di ridurre le emissioni nette di gas serra nell’Ue di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.