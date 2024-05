CAMION

Ecco le soluzione per la mobilità dei mezzi pesanti nel trasporto merci e per la logistica di Telepass

Telepass per il trasporto merci presenta le sue soluzioni innovative a Transpotec Logitec 2024, concentrando l’attenzione sulla digitalizzazione e la sostenibilità per i mezzi pesanti.

Con oltre 188.000 km di strade e autostrade interconnesse in 17 Paesi europei, Telepass, parte del Gruppo Mundys, si conferma come il principale operatore di pagamento del pedaggio in Europa per i veicoli pesanti.

Uno studio condotto dall’Università Ca’ Foscari dimostra che la tecnologia Telepass, evitando gli stop and go ai caselli, contribuisce alla riduzione delle emissioni nocive prodotte dai mezzi pesanti del trasporto merci

Gestione integrata per una logistica sostenibile

Telepass ha come obiettivo presentare soluzioni innovative per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità della logistica nel settore del trasporto merci. L’azienda è un interlocutore privilegiato delle istituzioni e dei decisori nel settore, offrendo soluzioni tecnologiche sviluppate in oltre 30 anni di esperienza nel settore dei trasporti su strada.

Un ecosistema di servizi per il trasporto merci

Telepass è l’unico ecosistema di servizi di mobilità per i veicoli pesanti, impiegati nel trasporto merci, in grado di interconnettere oltre 188.000 km di strade e autostrade in 17 Paesi europei.

Con circa 90.000 aziende di autotrasporto che utilizzano i dispositivi Telepass sui loro mezzi pesanti, 1 milione di dispositivi Telepass attivi sui mezzi pesanti in tutta Europa, oltre 350.000 dispositivi satellitari installati, offre una soluzione fluida e sostenibile per il trasporto merci in Europa.

Innovazione per la gestione ottimale delle flotte

Telepass dispone di una soluzione per la mobilità dei mezzi pesanti, nel trasporto merci. Integra il dispositivo satellitare K1 Telepass SAT a un’app dedicata ai driver. Questa soluzione consente di velocizzare l’aggiornamento di assi e peso, semplificare l’accesso alle informazioni del camion. Migliorare la gestione della flotta attraverso una piattaforma di telematica centralizzata.

In abbinamento, è disponibile il servizio di telematica per la gestione della flotta. Grazie all’integrazione di dati generati dal Telepass SAT e dal cronotachigrafo, permette una pianificazione dei percorsi ottimale. Prende in considerazione anche i tempi di guida dei driver, gli aggiornamenti sul traffico e la posizione dei punti d’interesse per ottimizzare tempi, costi e consumi. Valore aggiunto la centralizzazione dei dati su un’unica piattaforma di telematica.

Telepass trasporto merci: sostenibilità

Telepass si impegna attivamente per ridurre l’impatto ambientale del trasporto merci su strada, offrendo soluzioni tecnologiche che consentono una significativa riduzione delle emissioni nocive. Lo studio condotto dall’Università Ca’ Foscari Venezia evidenzia l’importanza della tecnologia Telepass. Nel ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e monitorare attentamente i consumi e le emissioni di CO2.

Telepass è determinata a promuovere un futuro sostenibile per il trasporto, con soluzioni innovative che rispondano alle esigenze di mobilità del settore. Attraverso un impegno costante per l’innovazione e la sostenibilità, Telepass mira a ottimizzare il traffico. Ridurre i tempi di percorrenza e minimizzare l’impatto ambientale dei mezzi pesanti.