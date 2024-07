CAMION

In Spagna arrivano nuovi segnali stradali per camion ed auto elettriche. Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile ha infatti approvato l’Ordine Circolare OC 02/2024 sulle incorporazioni nella segnaletica verticale, di nuovi pittogrammi.

La nuova norma nasce dalla necessità di aggiornare la regolamentazione attuale rispetto ai cambiamenti sociali e tecnologici che la mobilità comporta

Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, il Ministero per la Transizione Ecologica e la Sfida Demografica e il Ministero dell’Interno collaborano per definire i diversi concetti dei nuovi segnali, mentre la Direzione Generale delle Strade adottando i principi di base di sicurezza, chiarezza, semplicità e uniformità, chiarisce l’utilizzo dei pittogrammi, in modo che siano correttamente compresi dagli utenti.

Quando saranno adottati i nuovi segnali stradali in Spagna

Quando il progetto di decreto reale del regolamento generale della strada sarà approvato, i nuovi pittogrammi saranno incorporati nel nuovo catalogo ufficiale dei segnali stradali e nel futuro aggiornamento della norma 8.1-I.C.

Cosa copre l’ordine circolare

L’ordine include i precetti della legge 7/2022 del 20 maggio, sul cambiamento climatico e la transizione energetica, il regio decreto 1428/2003 che approva il regolamento generale sulla circolazione o del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’implementazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.

Ecco i nuovi segnali stradali

Questi alcuni dei nuovi pittogrammi:

Stazioni di ricarica elettrica dentro e fuori le stazioni di servizio

Vendita di biglietti per l’Operazione Passo dello Stretto

Zone di riposo e aree di parcheggio sicure e protette

Delimitazione delle demarcazioni idrografiche

Inizio e fine della rete stradale statale compresa la nuova immagine aziendale della rete

I nuovi pittogrammi riflettono l’intento di sostenere una mobilità sicura, sostenibile e connessa, adattandosi alle nuove esigenze della popolazione e rispettando al tempo stesso sia la crescita economica che la protezione dell’ambiente.

