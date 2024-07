CAMION

Tecnologie ZF per decarbonizzare i veicoli commerciali in modo efficiente

ZF presenta il nuovo cambio e trasmissione del moto anche per veicoli elettrici.

La nuova trasmissione TraXon 2 Hybrid di ZF e l’approccio open-drive della società, consente a ZF di essere sempre all’avanguardia anche nella mobilità elettrica e nell’offerta di soluzioni decarbonizzate.

Il portafoglio di prodotti e soluzioni di sistema di questo protagonista nel settore ha consentito all’azienda di sovraperformare il mercato nel 2023.

La divisione Commercial Vehicles Solutions di ZF leader nella tecnologia dei veicoli commerciali, sviluppa una nuova trasmissione ibrida per supportare la transizione verso una mobilità carbon free.

TraXon 2 Hybrid di ZF, che fa parte della famiglia TraXon leader di settore, consentirà agli operatori di veicoli commerciali di ridurre le emissioni di carbonio pur mantenendo i vantaggi in termini di capacità di un motore a combustione. Con una esperienza nelle tecnologie ibride per auto, ZF ricerca e sviluppa e adatta queste tecnologie al settore dei veicoli commerciali.

Soluzioni per Veicoli Commerciali

“Nello sviluppo di TraXon 2 Hybrid, dimostriamo come le sinergie tra le nostre divisioni ci consentono di soddisfare le esigenze dei clienti in modo rapido e flessibile per creare tecnologie per decarbonizzare i veicoli commerciali in modo efficiente”, ha affermato il professor Dr. Peter Laier, membro del consiglio di amministrazione di ZF e responsabile della Divisione Soluzioni per Veicoli Commerciali. “In tal modo, non solo soddisfiamo le mutevoli esigenze del settore, ma posizioniamo anche ZF come un partner forte e affidabile che sta dettando il ritmo della trasformazione con un portafoglio e una produzione molto flessibili.”

Prodotti ZF

ZF ha un portafoglio prodotti che soddisfa le diverse esigenze e applicazioni dei produttori di veicoli commerciali e degli operatori di flotte.

Dall’innovativo sistema di controllo del movimento del veicolo cubiX al lancio di una gamma completa di azionamenti elettrici di nuova generazione: ZF sviluppa e industrializza l’innovazione in tutte le sue divisioni, anche all’interno della stessa divisione CVS, per diverse applicazioni di mobilità.

Ciò consente al gruppo industriale di offrire soluzioni interessanti ai produttori per sviluppare veicoli più intelligenti, sicuri e sostenibili.

Questa forza, combinata con l’ampio portafoglio di prodotti, ha consentito alla divisione CVS di registrare ottimi risultati nel 2023, ottenendo una crescita organica del 20%, sovraperformando un mercato che è cresciuto del 15%.

Con le sue trasmissioni elettriche di prossima generazione, ZF elettrizza un’ampia gamma di applicazioni per veicoli commerciali offrendo soluzioni diverse e tecnologicamente aperte per veicoli elettrici a batteria o a celle a combustibile.

Kit E-Mobility e decarbonizzazione dei Veicoli Commerciali

Il kit E-Mobility, che comprende le trasmissioni centrali, CeTrax 2 e CeTrax 2 dual e gli assali elettrici, AxTrax 2, AxTrax 2 dual e AxTrax 2 LF, fornisce ai produttori cio’ di cui hanno bisogno per produrre veicoli elettrici a zero emissioni.

L’AxTrax 2 può anche essere integrato in un rimorchio, l’ultimo concetto di ZF che converte efficacemente una combinazione camion-rimorchio con motore ICE in un ibrido.

Rimorchio Elettrico e risparmio di carburante

Il rimorchio elettrico può ampliare l’autonomia di un veicolo elettrico. Il concetto, che è in attesa di approvazione normativa, può far risparmiare sulle emissioni di carburante fino al 16% e addirittura fino al 40% quando viene utilizzata la variante plug-in.

Programma Braking and e-Drive Synergy

L’azienda ha inoltre presentato un innovativo programma Braking and e-Drive Synergy allo ZF Global Technology Day. Il sistema ottimizza il collegamento tra la trazione elettrica e il comando del freno EBS. L’energia frenante aggiuntiva viene utilizzata per il recupero, aumenta quindi l’autonomia del veicolo e consente anche capacità di lancio più fluide.

Soluzioni di sicurezza avanzate

Nella sua ricerca verso l’obiettivo Zero Incidenti, ZF offre, nel campo dei sistemi di sicurezza avanzati, il più ampio portafoglio di prodotti del settore dei veicoli commerciali. La società è in una posizione unica per fornire queste tecnologie, dai singoli componenti alle soluzioni complete a livello di sistema. Sfruttando le proprie piattaforme di sicurezza è in grado di fornire soluzioni per soddisfare le diverse normative di sicurezza regionali. ZF utilizza infatti anche le competenze tecniche delle divisioni autovetture, quali radar e telecamere, a dimostrazione di come la divisione veicoli commerciali di ZF possa trarre vantaggio dalle competenze condivise delle altre divisioni automobilistiche del Gruppo.

Nuovo sistema di trasmissione TraXon 2 Hybrid

ZF annuncia quindi in anteprima il nuovo sistema di trasmissione TraXon 2 Hybrid per veicoli commerciali pesanti, che sia affianca alla piattaforma modulare eMobility: questo sistema elettrizza un’ampia gamma di applicazioni per veicoli commerciali.

Trazione a 2 Assi AxTrax

La trazione a 2 assi AxTrax, che fa parte del kit E-Mobility, fornisce una potenza continua di 210 kW o 380 kW, a seconda della varie opzioni disponibili.

Con la piattaforma modulare eMobility ZF elettrizza un’ampia gamma di applicazioni per veicoli commerciali offrendo diverse soluzioni, sempre nella direzione della decarbonizzazione.