I Conti Eco HS 5 per l’asse sterzante della motrice e i Conti Eco HD 5 per l’asse motore sono da ora disponibili in molti paesi Europei del Medio Oriente e dell’Africa

Continental ha presentato ad Hannover la quinta generazione della linea di pneumatici Conti Eco per il trasporto merci.

Si tratta di una nuova linea che unisce le caratteristiche sia degli pneumatici Conti EcoPlus Gen3+ per il trasporto a lunga distanza che di Conti EcoRegional Gen3+ per il trasporto regionale.

La gamma si adegua alle linee normative europee in tema di sostenibilità ambientale combinando contenimento dei costi, efficienza e tutela dell’ambiente.

I Conti Eco di quinta generazione, infatti, soddisfano anche i requisiti della tassonomia UE per le flotte, consentendo di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 sia nelle operazioni regionali che a lunga percorrenza.

Obiettivi apparentemente contrastanti come resistenza al rotolamento ottimizzata e chilometraggio elevato sono stati raggiunti dalla ricerca Continental.

Continental, più sostenibilità ed efficienza

Per i Conti Eco 5 sono stati necessari anni di ricerca e di test approfonditi prima di giungere alla loro realizzazione, come ha spiegato Ferdinand Hoyos, responsabile della Business Area Sostituzione Pneumatici EMEA di Continental.

“Sostenibilità ed efficienza dei costi vanno da tempo di pari passo in Continental. E l’interesse per quest’area è in continua crescita in tutto il mercato, il che conferisce ulteriore peso alla nostra strategia”.

“In passato, se uno pneumatico funzionava in modo particolarmente fluido e quindi necessitava di meno energia di guida – spiega Hinnerk Kaiser, responsabile dello sviluppo di pneumatici per autocarri e autobus di Continental nella regione EMEA – ciò poteva andare a scapito della robustezza e della durata”.

Conti HS 5 e HD 5: le caratteristiche

Minor resistenza al rotolamento e la maggiore durata degli pneumatici. Gli sviluppatori si sono concentrati proprio nel coniugare i due elementi decisivi.

Sull’asse sterzante, un sotto-battistrada più spesso riduce la resistenza al rotolamento, ma consente anche mescole del battistrada mirate a prolungare il chilometraggio.

Sull’asse motore, il design ottimizzato della spalla con l’innovativa forma delle lamelle nella zona della spalla del battistrada gioca un ruolo chiave nel favorire un’usura uniforme degli pneumatici – che ha anche un effetto positivo sul chilometraggio.

Nella carcassa, diversi componenti in mescola e una nuova geometria del tallone sono studiati per ottimizzare la resistenza al rotolamento.

Risultato? Un miglioramento fino al 12% nella resistenza al rotolamento e un aumento fino al 10% nel chilometraggio rispetto ai due prodotti precedenti.