Divieti di transito mezzi pesanti e chiusure per lavori al Brennero a giugno 2024. Anche nel mese di giugno 2024 al Brennero sono previsti divieti di circolazione per camion e chiusure per lavori. Il calendario di giugno 2024 divieti e chiusure per l’Autostrada del Brennero A22 include giorni e orari per lavori di manutenzione e miglioramento infrastrutturale.

Brennero divieti e chiusure per lavori giugno 2024

Autostrada Brennero tratta Trento Verona

Per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa in alcuni tratti autostradali e il ripristino della segnaletica orizzontale.

L’autostrada del Brennero chiude temporaneamente al traffico la carreggiata Nord dalla progr. km 192+600 alla progr. km 187+340, mediante la deviazione del traffico sulla carreggiata opposta adibita al doppio senso di circolazione. Dalle ore 20:00 di martedì 11 giugno 2024 alle ore 20:00 di sabato 15 giugno 2024 (suddivisione della carreggiata sud in tre corsie di cui due per la direzione sud ed una per la direzione nord). Una seconda corsia in carreggiata nord sarà disponibile nella carreggiata interessata ai lavori dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di ogni giorno (Ordinanza 158/2024 del 30.05.2024).

Autostrada Brennero tratta Verona Modena

L’autostrada del Brennero chiude temporaneamente al traffico la carreggiata Nord dalla progr. km 255+350 alla progr. km 249+850, mediante la deviazione del traffico sulla carreggiata opposta adibita al doppio senso di circolazione dalle ore 20:00 di martedì 11 giugno 2024 alle ore 20:00 di sabato 29 giugno 2024 (suddivisione della carreggiata sud in tre corsie di cui due per la direzione sud ed una per la direzione nord). Una seconda corsia in carreggiata nord sarà disponibile nella carreggiata interessata ai lavori dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di ogni giorno (Ordinanza 175/2024 del 07.06.2024).

Divieto di circolazione mezzi pesanti giugno 2024

Divieto di circolazione Brennero dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t nonché dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali e di tutti i veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168 commi 1 e 4 del Nuovo Codice della Strada indicato dal D.M. n. 333 del 13.12.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Divieto di circolazione Brennero dei veicoli per il trasporto di cose, aventi massa superiore a 7,5 t (D.M. n. 333 del 13.12.2023)

1 giugno 2024 – sabato – dalle ore 14 alle ore 22

2 giugno 2024 – domenica – dalle ore 7 alle ore 22

8 giugno 2024 – sabato – dalle ore 8 alle ore 22

9 giugno 2024 – domenica – dalle ore 7 alle ore 22

15 giugno 2024 – sabato – dalle ore 8 alle ore 22

16 giugno 2024 – domenica – dalle ore 7 alle ore 22

22 giugno 2024 – sabato – dalle ore 8 alle ore 22

23 giugno 2024 – domenica – dalle ore 7 alle ore 22

29 giugno 2024 – sabato – dalle ore 8 alle ore 22

30 giugno 2024 – domenica – dalle ore 7 alle ore 22

Divieto di circolazione Brennero per veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali (D.M. n. 333 del 13.12.2023, comunicazione n. 765/24 di AISCAT del 13.03.2024 e integrato con ordinanza A22 n. 104/2024 del 09.04.2024)

1 giugno 2024 – sabato – dalle ore 7 alle ore 22

2 giugno 2024 – domenica – dalle ore 7 alle ore 22

3 giugno 2024 – lunedì – dalle ore 7 alle ore 12

7 giugno 2024 – venerdì – dalle ore 12 alle ore 22

8 giugno 2024 – sabato – dalle ore 7 alle ore 22

9 giugno 2024 – domenica – dalle ore 7 alle ore 22

10 giugno 2024 – lunedì – dalle ore 7 alle ore 12

14 giugno 2024 – venerdì – dalle ore 12 alle ore 22

15 giugno 2024 – sabato – dalle ore 7 alle ore 22

16 giugno 2024 – domenica – dalle ore 7 alle ore 22

17 giugno 2024 – lunedì – dalle ore 7 alle ore 12

21 giugno 2024 – venerdì – dalle ore 12 alle ore 22

22 giugno 2024 – sabato – dalle ore 7 alle ore 22

23 giugno 2024 – domenica – dalle ore 7 alle ore 22

24 giugno 2024 – lunedì – dalle ore 7 alle ore 12

28 giugno 2024 – venerdì – dalle ore 12 alle ore 22

29 giugno 2024 – sabato – dalle ore 7 alle ore 22

30 giugno 2024 – domenica – dalle ore 7 alle ore 22

Informazioni aggiuntive: si consignia di verificare il sito Autostrade Brennero per informazioni aggiornate.