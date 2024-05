CAMION

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per la richiesta del Bonus beni strumentali 4.0. Ha fornito le istruzioni operative per le imprese che intendono usufruire della compensazione dei crediti d’imposta. Questo provvedimento si colloca all’interno del più ampio piano di incentivazione Transizione 4.0, volto a supportare gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati.

Codici Tributo Agenzia Entrate beni strumentali 4.0

Con la risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha riattivato i codici tributo, del i Bonus beni strumentali 4.0, utili a fruire dei crediti, erano stati sospesi dal 12 aprile 2024.

I codici tributo da indicare nel modello F24 sono: 6936, 6937, 6938, 6939 e 6940, con l’anno di riferimento corrispondente all’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Procedura richiesta compensazione dei crediti d’imposta

Le imprese che hanno inviato correttamente la comunicazione prevista dall’articolo 6, commi 1 e 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, possono utilizzare i crediti d’imposta in compensazione tramite modello F24. Nella risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha specificato codici da utilizzare per il i Bonus beni strumentali 4.0 È importante che, al momento della compilazione, le imprese indichino come “anno di riferimento” quello in cui l’investimento agevolato è stato completato, secondo quanto riportato nella comunicazione inviata.

Verifica dei Modelli F24

Un aspetto cruciale sottolineato dall’Agenzia è la verifica della corrispondenza tra i crediti d’imposta utilizzati in compensazione e i dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Nel caso in cui tali crediti non trovino riscontro nei dati ministeriali, i relativi modelli F24 saranno scartati. Questo controllo incrociato è essenziale per prevenire utilizzi indebiti dei crediti d’imposta e garantire la trasparenza e correttezza dell’intero processo relativo ai Bonus beni strumentali 4.0.

Istruzioni per le imprese

L’utilizzo dei codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta relativi al Bonus beni strumentali 4.0 richiede una scrupolosa attenzione ai dettagli. Conformità con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Le imprese sono invitate a consultare la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e la risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024 per ottenere tutte le informazioni necessarie e garantire un processo di compensazione.