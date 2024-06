CAMION

Ecco l’elenco delle nuove norme UE per gli autotrasporti per le infrazioni sui tempi di guida e riposo e tachigrafo intelligente

Per il settore dell’autotrasporto è stata aggiornata la normativa UE in merito alla gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese sui tempi di guida e riposo e tachigrafo intelligente.

La Direttiva Delegata 2024/846 della Commissione modifica le norme relative a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada introduce un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto per le infrazioni.

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 maggio 2024 la Direttiva delegata 2024/846 della Commissione recante la modifica della Direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l’applicazione dei Regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014 e della Direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. La nuova Direttiva per l’autotrasporto introduce un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto.

La classificazione delle infrazioni è sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese di autotrasporto sui tempi di guida e riposo e tachigrafo intelligente.

Gli Stati membri dovranno recepire la presente Direttiva entro il 14 febbraio 2025.

Elenco delle nuove norme UE autotrasporto per le infrazioni sui tempi di guida e riposo e tachigrafo intelligente

Tipo di infrazioni nuove norme UE per l’autotrasporto:

Periodi di riposo – gravità infrazioni imprese di autotrasporto

Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi. Infrazione molto grave (IMG)

Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo. Infrazione molto grave (IMG)

Spese per l’alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro. Infrazione grava (IG)

Organizzazione del lavoro – gravità infrazioni imprese di autotrasporto

L’impresa di trasporto non organizza l’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o che possano ritornare al loro luogo di residenza. Infrazione grava (IG)

Presentazione dei documenti – gravità infrazioni imprese di autotrasporto